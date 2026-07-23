Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Observatorio de Comunicación (Obicom) y la Universidad de Lima anunciaron la convocatoria del Premio Comunika 2026, certamen que reconocerá los mejores trabajos de comunicación corporativa desarrollados por organizaciones públicas y privadas del país.

Se trata de la segunda edición de un concurso que busca identificar y premiar los casos de éxito y mejores prácticas en todos los ámbitos de la comunicación al servicio de las organizaciones, sean privadas o públicas.

De acuerdo con los organizadores, busca resaltar los modelos de calidad en las diversas actividades de comunicación, y de este modo estimular un intercambio de experiencias y la mejora constante.

El trabajo profesional del comunicador requiere ser más valorado en nuestro mercado y en la sociedad, indicaron.

Talleres

Como parte de la convocatoria, el Comité Organizador viene desarrollando talleres de orientación dirigidos a representantes de empresas, instituciones y agencias de comunicación interesadas en participar en el certamen.

Explicó que estas jornadas han permitido absolver consultas sobre las bases, categorías y criterios de evaluación, impulsando el interés por el concurso. Como resultado, diversas organizaciones ya vienen registrando sus casos de éxito a través de la plataforma del Premio Comunika.

Los casos o campañas postulantes deberán resaltar cómo contribuyen a los fines de su organización en lo estratégico, en su ejecución eficiente y en los resultados obtenidos. Por lo que es preciso seguimiento de indicadores clave y afrontar desafíos diversos.

Categorías de especialidad y categorías sectoriales

Las categorías de especialidad comprenden comunicación corporativa o institucional; comunicación externa y relaciones públicas; comunicación interna, gestión de cultura y cambio; comunicación digital y estrategia de redes sociales; gestión de relacionamiento y asuntos públicos; gestión de crisis, manejo de situaciones críticas y conflictos; y comunicación de sostenibilidad y gobernanza.

Asimismo, las categorías sectoriales consideran los ámbitos de consumo masivo y productores de bienes y servicios; banca y finanzas; industrias extractivas e infraestructura; educación y salud; así como el sector público.

Cabe mencionar que Obicom es una red integrada por profesionales, docentes, ejecutivos y consultores especializados en comunicación corporativa, comprometida con fortalecer el rol estratégico de la comunicación.

La Universidad de Lima, a través de su Facultad de Comunicación, forma profesionales en las diversas especialidades de la comunicación desde hace 54 años.

El Premio Comunika 2026 cuenta -además- con el respaldo de la Escuela de Posgrado Gerens, la agencia Preciso, Minsur y la Asociación Dircom de España, uno de los gremios profesionales más importantes en el ámbito de la comunicación corporativa a nivel internacional.

Los interesados en participar podrán conocer las bases, categorías y proceso de inscripción escribiendo al correo premio@comunika.pe o ingresando a www.comunika.pe.

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