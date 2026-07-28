CCL: cierre de brechas en infraestructura será un pilar fundamental del nuevo Gobierno

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El cierre de la brecha en infraestructura será un pilar fundamental del nuevo gobierno al haberse anunciado el desarrollo de proyectos tan esperados como las líneas 3, 4, 5, y 6, además de la Nueva Carretera Central, sostuvo presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios.

“Este primer mensaje a la Nación ha sido preciso y directo. Denota la prioridad que tendrá el tema de cierre de brechas en infraestructura”, declaró a la Agencia Andina.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en su primer mensaje a la Nación, la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima, así como la construcción de la Nueva Carretera Central, además de otras vías modernas y seguras.

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El presidente de la CCL señaló que estos proyectos son viables. “El desarrollo de estas obras tendrá un impacto significativo en la economía nacional”, dijo.

Impacto

De este modo, aseveró que la construcción es lo que más empleo genera en el país, por su efecto multiplicador en la economía. “Ello debido a que se necesita, fierro, cemento, maquinaria, combustible, trabajadores, en general se mueve toda la economía”, aseveró.

Resaltó que el 43% de la alimentación que llega a Lima viene por la Carretera Central lo cual nos indica lo importante que es esta vía.

“La conclusión de esta obra va a tener un gran impacto en el crecimiento económico de su zona de influencia”, aseveró.

Comento que contar con la Nueva Carretera Central va a generar turismo y una mayor dinámica económica en la zona con la mejor circulación de mercancías, con menos pérdidas.

Menor corrupción

De otro lado, considera que se reducirá la corrupción disminuyendo el exceso de trámites que deben efectuar las empresas para determinados fines.

“El objetivo es volver a crecer a tasas de 6% o más, considerando los precios altos de los minerales”.

(FIN) SDD