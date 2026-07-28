CCL: Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía crea expectativas de mayor expansión

Andina/Ricardo Cuba

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El anuncio del futuro ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha sido tomado como positivo por los agentes económicos, manifestó el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Óscar Chávez Polo.

“Ello, dentro de lo que se espera del próximo gobierno, de retomar el crecimiento económico y de aplicar reformas importantes para la economía que están pendientes”, declaró a la Agencia Andina.

Considera que está en línea con las expectativas que tienen los agentes económicos para los próximos cinco años.

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“La tarea de corto plazo todos la tenemos clara, la atención del Fenómeno El Niño y frenar las políticas de generación de gasto público no financiado, que ya lo ha mencionado el Consejo Fiscal”, dijo.

Comentó que esos dos temas, que tienen que ver con la coyuntura y el muy corto plazo, van a ser las primeras tareas del ministro de Economía y Finanzas. “Todos los gremios empresariales han coincidido en eso. Lo importante es saber qué sigue o que se trabaja en simultáneo, como las reformas microeconómicas”.

Empresas

Chávez comentó que en el país tenemos un problema de enanismo empresarial. “Es necesario promover el sano crecimiento de las empresas. Que la microempresa pase a ser pequeña empresa, que la pequeña empresa pase a ser mediana empresa, que la mediana empresa pase a ser gran empresa”.

De este modo, mencionó que si crecen las empresas, aumenta sus ventas y, con ello, su aporte al producto bruto interno (PBI), lo que a su vez mejorará los salarios.

“Aquí lo que hay por hacer ahí son reformas microeconómicas, que es lo que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el IED ha señalado en varias ocasiones. El futuro ministro de Economía y Finanzas, a través de MacroConsult, también ha hecho estudios al respecto y creo que tiene esas reformas claras”, dijo.

Cierre de brechas

Mencionó que también se está considerando crecer con base en el cierre de brechas tanto en infraestructura como las sociales.

"Es positivo crecer pensando en que vamos cerrando las brechas que tiene el país, tanto físicas como sociales”, comentó.

Refirió que la CCL siempre ha postulado el crecimiento de la economía con base en mejoras de la productividad. “Hay una agenda de productividad que está pendiente. Por ejemplo, podemos tomar como referencia el Plan Nacional de Competitividad y Productividad pata avanzar”.

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