CCL: empresariado peruano encara este quinquenio con un optimismo que no se veía en años

Andina/Sede De La CÇL En Lima. Andina/Melina Mejía

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El empresariado peruano encara este quinquenio con un optimismo que no se veía en años tras los resultados del proceso electoral, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios Fernández-Concha.

Refirió que el resultado de la segunda vuelta ha despejado buena parte de la incertidumbre política que venía condicionando las decisiones de inversión, y ese solo hecho ya se refleja en una recuperación de la confianza empresarial.

“El empresariado peruano encara este quinquenio con un optimismo que no se veía en años. Tras un primer trimestre todavía marcado por la cautela, las expectativas dieron un giro claro en junio: el índice de confianza a tres meses se ubicó en 55.50 puntos, y la expectativa a doce meses trepó a 68.55 puntos, su nivel más alto en mucho tiempo”, declaró a laAgencia Andina.

“Detrás de esos números hay algo muy concreto: más empresas dispuestas a invertir, a contratar y a poner en marcha nuevos proyectos”, agregó.

En ese sentido, indicó que desde la Cámara de Comercio de Lima confían en que el nuevo Gobierno preserve la estabilidad macroeconómica que tanto le ha costado construir al país y consolide un entorno predecible para la inversión privada, que es, en última instancia, la principal fuente de empleo y de crecimiento.

“Las cifras acompañan ese optimismo. El Banco Central de Reserva del Perú proyecta un crecimiento de 3.4% para 2026 y de 3.2% para 2027, sostenido por la cartera de proyectos mineros y de infraestructura, el dinamismo de las agroexportaciones y las mejoras de productividad”, agregó Barrios.

Más aún, señaló que el propio Banco Central de Reserva estima que la inversión privada crecería 12.5 % este año, muy por encima de lo previsto en marzo.

“Si a ello sumamos una política monetaria prudente y la disciplina fiscal, el Perú reúne las condiciones para ubicarse entre las economías de mayor crecimiento de la región”, enfatizó.

Por otra parte, el titular de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), destacó la invitación de la presidenta electa, Keiko Fujimori, al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, para que permanezca un periodo más al frente del ente emisor.

“La continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva es un activo que el país no debería subestimar. Su gestión, marcada por la autonomía técnica y la estabilidad de precios, explica en buena medida que el Perú registre hoy una de las inflaciones más bajas y estables de América Latina; y esa credibilidad es, en sí misma, un factor de atracción de inversión”, explicó.

De otro lado, el titular de la CCL señaló que en los próximos meses

la minería y la infraestructura liderarán el crecimiento, de la mano de una cartera de proyectos que empieza a materializarse.

“Las agroexportaciones seguirán mostrando la competitividad que las ha convertido en una de las grandes historias de éxito del país en los mercados internacionales, y actividades como construcción, comercio y servicios acompañarán ese impulso”, explicó.

“Hay un dato que conviene resaltar: los términos de intercambio del Perú se encuentran en su nivel más alto en 76 años, reflejo de la fortaleza de nuestros precios de exportación”, agregó.

Ese contexto, indicó que este avance sumado a la solidez de la demanda interna, permitiría que el país se ubique este año entre las economías de mayor crecimiento de América Latina, solo por detrás de Paraguay.

“Pero el crecimiento no es un fin en sí mismo; importa por lo que deja en la gente. Confiamos en que el empleo formal privado cierre 2026 creciendo por encima del 5%”, subrayó.

Refirió que la generación de empleo es la vía más directa para que la recuperación llegue al bolsillo de todos los peruanos.

Por otra parte, respecto a las medidas que deberían adoptarse en el siguiente gobierno señaló que ya se tiene una hoja de ruta ya trazada en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024–2030.

“El reto no es tanto definir qué hacer, sino ejecutarlo con la celeridad que el país reclama”, subrayó.

Refirió que desde la Cámara de Comercio de Lima identifican cinco frentes prioritarios.

“El primero es cerrar la brecha de infraestructura.Invertir en transporte, agua, energía y conectividad digital no es un gasto: es la condición para producir con eficiencia y reducir los sobrecostos logísticos que hoy restan competitividad a nuestras empresas”, dijo.

“El segundo es la simplificación regulatoria y el destrabe de proyectos. Es urgente acortar los plazos de permisos y autorizaciones que retrasan la inversión, sea pública, privada o mediante asociaciones público-privadas. Cada mes de demora tiene un costo real en empleo y en crecimiento”, agregó.

El tercero, dijo, es preservar la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica.

“La confianza del inversionista se sostiene en la disciplina fiscal, el respeto a los contratos y reglas tributarias estables y predecibles. Es un capital que tomó años construir y que debemos cuidar”, enfatizó.

El cuarto, señaló que quizás es el más estructural, es elevar la productividada través de la formalización y el capital humano.

“Ello exige mejorar la educación y la formación técnica, facilitar la adopción tecnológica y reducir los costos de la informalidad, con impacto directo en los sectores que más empleo generan: comercio, servicios, manufactura, construcción y turismo”, explicó.

Finalmente, el quinto frente prioritario, señaló que el propio Estado honre puntualmente sus obligaciones.

“El pago oportuno de lo que el sector público adeuda, a proveedores, contratistas y por devoluciones tributarias, inyecta liquidez directa en la cadena productiva, alivia el capital de trabajo de miles de empresas y opera como un estímulo inmediato al crecimiento. No requiere mayor gasto: se trata, simplemente, de pagar a tiempo lo que ya se debe”, explicó.

“Si el país avanza con decisión en estos cinco frentes, el crecimiento dejará de depender del ciclo de los precios internacionales para asentarse en bases propias y sostenibles”, puntualizó.