Perú.- CCL: empresariado peruano encara este quinquenio con un optimismo que no se veía en años - Andina/Sede De La CÇL En Lima. Andina/Melina Mejía

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su respaldo a las propuestas que el Gobierno evalúa presentar en el marco de una eventual solicitud de delegación de facultades legislativas, al considerar que están orientadas a fortalecer la productividad, la formalización y el desarrollo económico del país.

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Mediante un comunicado, el gremio empresarial precisó que, si bien las iniciativas aún no han sido presentadas formalmente, su orientación coincide con diversos planteamientos que ha promovido en los últimos meses.

La CCL indicó que las medidas conocidas abarcan materias como la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas, la modernización tributaria y aduanera, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la inversión privada y de las asociaciones público-privadas (APP), así como el fortalecimiento de un Estado más eficiente y profesional.

Asimismo, señaló que existe un alto nivel de coincidencia entre estas propuestas y las iniciativas planteadas en su Agenda Empresarial para el Perú 2026-2031, así como en sus propuestas tributarias y laborales y el trabajo realizado con sus gremios para identificar y eliminar más de 90 barreras burocráticas.

Entre los aspectos en común, el gremio destacó la aplicación efectiva del silencio administrativo positivo, la digitalización e interoperabilidad de los trámites, la fiscalización posterior basada en riesgos, el fortalecimiento del Indecopi, la simplificación de los regímenes tributarios, la modernización aduanera, el enfoque preventivo de la fiscalización laboral y la reducción de los plazos para la ejecución de proyectos de infraestructura.

La CCL sostuvo que este alineamiento representa una señal de apertura al diálogo y de reconocimiento de los principales obstáculos que afectan la competitividad del país. En ese sentido, expresó su expectativa de que las propuestas sean formalizadas y se conviertan en normas técnicamente sustentadas, coherentes y acompañadas de mecanismos que garanticen su adecuada implementación.

El gremio reafirmó que cada medida deberá evaluarse considerando sus impactos económicos, sociales, laborales y fiscales, preservando la seguridad jurídica, la predictibilidad y el orden constitucional.

Finalmente, reiteró su disposición para aportar técnicamente y trabajar junto con el Gobierno y el Congreso de la República en la implementación de acciones que promuevan la inversión, generen empleo formal y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

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