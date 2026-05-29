Ceplan advierte que baja capacidad de gestión limita impacto del canon minero

Andina/Xvi Simposio Internacional De Minería -

Lima 29 May. (ANDINA) -

La necesidad de mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales para transformar los recursos generados por la minería en desarrollo sostenible para la población fue uno de los principales puntos abordados durante la mesa redonda “El Reto de Transformar Recursos en Desarrollo”, en la que participó el presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Giofianni Peirano.

La actividad reunió a representantes de importantes empresas del sector minero y especialistas vinculados al desarrollo territorial, quienes coincidieron en que uno de los grandes desafíos del país es lograr que las comunidades se integren plenamente a la dinámica económica impulsada por la minería.

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El encuentro formó parte del XVI Simposio Internacional de Minería, que se desarrolla del 26 al 28 de mayo y congrega a autoridades, líderes empresariales, académicos y expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el presente y futuro de la industria minera.

Durante su intervención, el presidente del Ceplan, Giofianni Peirano señaló que el Perú cuenta con herramientas de planificación y competitividad proyectadas hacia el 2050; sin embargo, advirtió que persisten serias limitaciones en la capacidad de gestión y ejecución de los gobiernos regionales y locales.

“El principal problema no es la falta de recursos, sino la baja eficiencia del gasto público”, afirmó Peirano al explicar que cerca del 65% de los proyectos financiados con recursos del canon minero permanecen paralizados.

Asimismo, destacó el rol estratégico de la minería en la economía nacional, al recordar que el sector aporta alrededor del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Añadió que el Perú tendría potencial para alcanzar tasas de crecimiento económico de hasta 6% en un contexto de mayor estabilidad y predictibilidad.

La mesa redonda contó también con la participación de Carlos Castro, Corporate Affairs Manager South America de Glencore; Rodrigo Darquea, Head of Corporate Affairs Growth LATAM de BHP; y Steven Botts, VP Sustainability de Triple Flag Metals. La moderación estuvo a cargo de Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina.

El debate se centró en cómo la dimensión social se ha convertido en un factor determinante para la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos mineros. Entre los principales temas analizados estuvieron la conflictividad social, la gobernanza territorial, el uso eficiente de los recursos públicos y la necesidad de fortalecer la confianza entre el Estado, las empresas y las comunidades.

En esa línea, los participantes coincidieron en que la minería debe asumir un papel más activo en el fortalecimiento de proveedores locales y en la generación de capacidades productivas en las zonas de influencia minera, con el objetivo de traducir el potencial económico del sector en mejoras concretas para la población.

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