Ceplan insta a entidades públicas reforzar medidas de prevención ante riesgos climáticos

Andina/La Descolmatación De Ríos Previene El

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) exhortó a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a revisar sus planes institucionales y fortalecer sus acciones de prevención, preparación y respuesta ante posibles emergencias o desastres asociados a riesgos climáticos.

Estos eventos climáticos que podrían afectar a la población, los servicios públicos y la infraestructura en distintos puntos del país.

Mediante el Comunicado N.° 004-2026/CEPLAN, emitido el 14 de junio, la entidad informó a los integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) que, de acuerdo con las perspectivas climáticas y la información técnica proporcionada por las instituciones competentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd),

se prevé la ocurrencia de fenómenos y condiciones que podrían comprometer la continuidad de servicios esenciales, los activos institucionales y el cumplimiento de objetivos públicos.

Ante este escenario,

el Ceplan solicitó a las entidades del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales evaluar los riesgos actuales, emergentes y prospectivos que puedan afectar sus funciones, la ejecución de sus planes y la prestación de los servicios a su cargo.

Los riesgos prospectivos son aquellos que podrían presentarse en el futuro y que deben anticiparse desde la planificación.

La entidad recomendó realizar una revisión integral del Plan Operativo Institucional (POI) vigente para identificar actividades operativas e inversiones vinculadas a la prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y recuperación frente a posibles emergencias o desastres.

Esta revisión permitirá determinar si las acciones previstas son suficientes para enfrentar los riesgos identificados. De ser necesario, las entidades deberán evaluar la incorporación, fortalecimiento, reprogramación o priorización de actividades e inversiones que ayuden a reducir la vulnerabilidad institucional y territorial.

El Ceplan señaló que se debe poner especial atención en aquellas intervenciones orientadas a garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, proteger a la población, preservar la infraestructura y resguardar los activos estratégicos frente a posibles escenarios adversos.

Asimismo, recomendó evaluar si las entidades cuentan con los recursos presupuestales, humanos, logísticos, tecnológicos y operativos necesarios para implementar medidas de prevención, preparación y atención de emergencias.

Para ello, destacó la importancia de articular el planeamiento con el presupuesto, el abastecimiento, las inversiones, la modernización del Estado y la gestión del riesgo de desastres.

Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto, o las que hagan sus veces, deberán liderar este proceso dentro de cada entidad, en coordinación con los órganos competentes.

Su labor será identificar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, la ejecución de actividades e inversiones, así como la continuidad de los servicios públicos.

El comunicado también resalta la necesidad de fortalecer la resiliencia institucional, entendida como la capacidad de una entidad para resistir, adaptarse y recuperarse ante una emergencia o desastre.

Esta mirada permitirá mejorar la continuidad operativa y la capacidad de respuesta frente a situaciones críticas.

El Ceplan indicó que las entidades del Sinaplan deberán considerar los riesgos identificados durante la implementación, seguimiento y evaluación de sus instrumentos de planeamiento, con el propósito de impulsar una gestión pública preventiva, orientada a resultados y preparada para responder a escenarios cada vez más complejos.

Finalmente, el Ceplan reafirmó su compromiso de promover una planificación estratégica que contribuya a proteger a la población, sostener la prestación de servicios públicos, reducir vulnerabilidades y fortalecer el desarrollo sostenible del país.

(FIN) NDP / MDV