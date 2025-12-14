Ceplan invoca a realizar planificación estratégica para cerrar las brechas en el país

El presidente del Ceplan, Giofani Peirano destaca la importancia de la planificación estratégica en el IV Congreso Internacional Planifica Perú 2050. - Andina/Cortesía

Lima 14 Dic. (ANDINA) -

La planificación estratégica es la base para impulsar el desarrollo del país y cerrar brechas de manera sostenida, destacó el presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Giofianni Peirano, durante el IV Congreso Internacional Planifica Perú 2050.

El referido congreso contó con la participación del presidente de la República, José Jerí, y del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

“No podemos generar desarrollo sin planificación, sin mover las máquinas del desarrollo”,señaló Peirano al destacar que el planeamiento permite ordenar las decisiones del Estado y orientar los recursos públicos hacia resultados concretos para la ciudadanía.

En ese marco, valoró la presencia del presidente de la República y del titular del Consejo de Ministros como una señal clara de respaldo político a la planificación de largo plazo.

Asimismo, anunció el relanzamiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, que convierte al Perú en el único país de Latinoamérica con un plan de largo plazo al 2050 plenamente vigente.

Este proceso incluye visitas técnicas a todas las regiones para articular el potencial territorial con las prioridades nacionales.

El presidente del Ceplan también destacó el uso de herramientas que fortalecen la gestión pública, como los tableros de seguimiento presupuestal, que permiten monitorear el avance de la ejecución pública mediante alertas simples, así como el Observatorio de Prospectiva, una plataforma única en la región que reúne información estratégica para anticipar escenarios futuros y apoyar tanto al sector público como al privado.

A ello se suma el GeoCeplan, que integra datos por regiones y provincias sobre cadenas productivas y desarrollo territorial.

Asimismo, subrayó que planificar no es suficiente si no se acompaña de seguimiento y evaluación.

Durante el encuentro, Peirano resaltó el reconocimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que posiciona al Ceplan como referente regional en planeamiento.

En ese sentido, señaló que el Ceplan lidera a nivel regional en el monitoreo de resultados, lo que permite identificar experiencias exitosas y replicarlas en otros ámbitos del Estado.

El funcionario anunció además la propuesta de una nueva ley del Ceplan, orientada a fortalecer la asistencia técnica a los tres niveles de gobierno y asegurar que los cargos públicos cuenten con personal capacitado y con experiencia comprobada.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad de la gestión pública y el cierre de brechas en el país.

Finalmente, el presidente del Ceplan hizo un llamado a valorar las capacidades y el legado histórico del país, y a trabajar con una visión compartida de futuro.

“Siempre fuimos desarrollados y estamos volviendo a serlo”, afirmó, al remarcar que el Perú cuenta con fortalezas económicas, sociales y culturales que deben ser potenciadas mediante una planificación sólida y continua.

El IV Congreso Internacional Planifica Perú 2050, realizado con la colaboración del Colegio Médico del Perú, Banco Interamericano de Desarrollo, UNOPS, la cooperación alemana GIZ y Mapfre, reunió a autoridades, especialistas y representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil.

El encuentro permitió reflexionar sobre los cuatro objetivos nacionales del PEDN al 2050: desarrollo de las personas, territorio sostenible, competitividad e innovación, y democracia y paz, reforzando una visión compartida de futuro para el Perú.