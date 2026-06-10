Cerro Verde prepara nuevas inversiones tras extender vida útil de la mina hasta 2053

Andina/Julia Torreblanca, Vicepresidenta De

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La aprobación de una modificación del Estudio de Impacto Ambiental permitirá que Sociedad Minera Cerro Verde extienda sus operaciones hasta el año 2053, lo que dará paso a nuevas inversiones destinadas a acompañar la continuidad de la mina en Arequipa, indicó Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía.

Asimismo, explicó que la compañía se encuentra enfocada en desarrollar infraestructura clave y proyectos de sostenimiento para respaldar esta nueva etapa operativa.

“La mayor parte de inversiones son de capital de sostenimiento, pero también aquellas que nos van a permitir terminar, por ejemplo, con la concentradora dentro del tajo”,afirmó durante una entrevista concedida al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La ejecutiva destacó que la extensión de la vida útil de la operación representa un nuevo horizonte para la ejecución de proyectos durante las próximas décadas.

“Tenemos infraestructura que necesitamos mejorar y hacerla crecer, a fin de acompañar este tiempo adicional de vida útil, que nos lleva del año 2045 hasta el año 2053”,indicó.

Entre las iniciativas previstas para este 2026, Torreblanca resaltó el desarrollo de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada, infraestructura operada por Cerro Verde en beneficio de la ciudad de Arequipa.

“Este año deberíamos estar empezando estos trabajos a fin de lograr que esta planta, que no solamente trata más del 90% del desagüe de Arequipa, sino que además Cerro Verde opera de manera gratuita en beneficio de todos los arequipeños, continúe ampliando su capacidad”,sostuvo.

Según detalló, la ampliación permitirá incrementar progresivamente su capacidad de tratamiento.

“Vamos a lograr que de los 1,800 litros por segundo que trata el día de hoy, esta planta alcance gradualmente una capacidad de 2,800 litros por segundo para asegurar el tratamiento del desagüe de la Ciudad Blanca”,señaló.

Los desafíos asociados a la sostenibilidad, la gestión de riesgos y la generación de confianza serán parte de la agenda del World Mining Congress 2026, que se realizará del 24 al 26 de junio en el Centro de Convenciones de Lima.

Durante el encuentro, Julia Torreblanca participará como panelista en la sesión "Existing and Emerging Risks That May Disrupt the Value Chain", en su calidad de Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE).