Certificado MSC obtenido por Perú abrirá nuevos mercados internacionales a pesqueras

Andina/El Certificado Msc Permite A Las Empresas

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

La obtención del Certificado del Marine Stewardship Council (MSC) por Perupez del Perú será propicio para que otras empresas pesqueras peruanas puedan llegar a otros mercados y restaurantes de primer nivel internacional con sus principales productos marinos.

Así lo señaló el presidente de la Asociación Peruana de Productores de Anguila (APPA) y vicepresidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, Darío Alvitez.

“El Perú será visto de otra manera ya que hay una serie de foros y reuniones de países que tienen este tipo de pesquerías. Esa es una puerta que se nos abre para que comercialmente otras buenas empresas pesqueras peruanas puedan ingresar al mercado pesquero internacional”,sostuvo.

Al referirse a las exportaciones, Alvitez reveló que con la presencia del fenómeno “El Niño Costero”, sus ventas al exterior se incrementarán.

El titular de la APPA señaló que el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico le favorece a la anguila.

“Vamos a mejorar las exportaciones y, además, ingresaremos (a los mercados internacionales) con productos finales para el consumidor final y por eso, es la obtención del sello (MSC) a fin de ingresar a los mercados más exigentes del mundo como son: Japón, Estados Unidos y los países europeos”,destacó.

Precisó que

las exportaciones de la anguila peruana superarán los 6 millones de dólares al concluir el presente año, pero en los siguientes cinco años, con los productos ya elaborados, sus ventas al exterior llegarían a los 20 millones de dólares.

Otras especies marinas que serán favorecidas con el calentamiento de las aguas del mar son: bonito, atún, pez volador y perico.

Finalmente, el vicepresidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la S.N.I., invocó al próximo gobierno a interactuar con los gremios empresariales, porque apuestan “a largo plazo”.

“Apostemos a largo plazo, sigamos abriendo mercados y dando trabajo sostenible en el Perú”, finalizó.

Marine Stewardship Council es una organización global sin fines de lucro que certifica la pesca sostenible.Si ves su logo azul en productos del mar, significa que provienen de pesquerías que cuidan el medio ambiente y evitan la sobrepesca.

La Asociación Peruana de Productores de Anguila (APPA) es el gremio oficial que agrupa a las empresas pesqueras dedicadas a la extracción y procesamiento de anguila (Ophichthus remiger) en el Perú.