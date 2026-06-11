CGTP en la OIT: Se debe aprovechar la IA para promover el "trabajo decente"

Andina/Presidente De La Cgtp, Luis Villanueva En

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Durante su intervención en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se realiza en Ginebra, Suiza, el presidente de la Confederación General de Trabajadores, Luis Villanueva Carbajal, afirmó que debemos convivir con la Inteligencia Artificial (IA) y aprovecharla "para promover el trabajo decente".

No obstante, el dirigente sindical manifestó que si bien la IA puede impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades para trabajadores y empresas, en países como el Perú es necesario desarrollar marcos jurídicos sólidos que regulen su desarrollo y garanticen derechos, igualdad, inclusión y justicia social.

“El mundo enfrenta grandes desafíos en nuestro tiempo, por eso hay que aprovechar la Inteligencia Artificial para promover el trabajo decente”, aseguró.

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Subrayó que la IA ha impactado profundamente en nuestra sociedad, transformando el entorno laboral, y que "ha llegado para quedarse y debemos convivir con ello”.

"La IA puede impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades para trabajadores y empresas”, dijo, al tiempo de añadir que, “el problema radica en la inexistencia de marcos jurídicos sólidos que regulen su desarrollo".

Desde su punto de vista “no basta una referencia general a la legislación nacional", sino deberían considerarse los instrumentos internacionales del trabajo y el desarrollo de nuevas normas que la OIT, seguramente, impulsará frente a los desafíos tecnológicos”.

Villanueva Carbajal también sostuvo que en un mundo impulsado por la Inteligencia Artificial, se requiere una política pública que "coloque a la persona en el centro", en vista que el talento humano continúa siendo el principal factor del desarrollo, motivo por el cual debe invertirse en la capacidad de las personas y contar con instituciones laborales sólidas que protejan a los trabajadores.

Visita de misión de OIT al Perú

En otro momento de su intervención en la conferencia de la OIT, el presidente de la CGTP y también secretario general de la Federación General en Construcción Civil del Perú (FTCCP), afirmó que no puede impedirse que millones de trabajadores accedan a capacitación, información y derechos.

Añadió que recientemente visitó al Perú una Misión de Contactos Directos de la OIT respecto a la aplicación del Convenio 87 sobre libertad sindical, que evidenció preocupaciones relacionadas con limitaciones al ejercicio de la libertad sindical, prácticas antisindicales, dificultades para el ejercicio del derecho de huelga y debilidad del diálogo social.

Finalmente, aseveró que las organizaciones sindicales peruanas han reiterado la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática del trabajo y garantizar consultas tripartitas reales sobre toda reforma socio-laboral.

(FIN) NDP/HTC/RES