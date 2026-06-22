Chancay, un año de competitividad aportando al crecimiento del comercio exterior

Archivo - Perú.- Puerto de Chancay celebra su primer año como nuevo hub portuario del Pacífico Sur - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Cuando se construyó el Puerto Multipropósito de Chancay, la idea era una: convertir al Perú en el hub latinoamericano por excelencia, con las positivas consecuencias que ello conlleva. Ha pasado un año de la entrada en operaciones de este terminal y las expectativas han sido ampliamente superadas. Aún queda mucho por hacer, pero el camino ya está trazado y no hay nada que aleje al país de conseguir ese objetivo.

En estos primeros 365 días de operaciones, el terminal portuario ha superado los 502,646 TEU movilizados y logró un volumen acumulado de 2.4 millones de toneladas de carga, precisó el gerente general adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay (CSPCH), Jason Guillén.

“Estos resultados fortalecen nuestra posición como punto de conexión entre Sudamérica y Asia-Pacífico, con servicios marítimos que permitieron reducir los tiempos de tránsito hacia Shanghái y mejorar la competitividad del comercio exterior peruano”, precisó el ejecutivo.

Según Guillén, entre enero y mayo de este año, el número de naves atendidas en el Puerto de Chancay registró un crecimiento de 44% comparado con lo logrado en el mismo período del 2025. Asimismo, se obtuvo un incremento del 74% en el volumen de carga movilizada.

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“Estos resultados confirman que el Puerto de Chancay ya es una plataforma concreta para conectar oportunidades, personas y mercados. Así, reforzamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las operaciones del puerto y desarrollar todo su potencial en beneficio del comercio exterior, la competitividad del Perú y la integración regional”, aseveró.

Ceremonia

La conmemoración del primer aniversario de operaciones comerciales del Puerto de Chancay comprendió una ceremonia en la que participaron el gerente general de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, Wang Bin; el embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, y diversas autoridades locales, regionales y nacionales.

“Desde su inauguración, el valor total de importaciones y exportaciones movilizadas a través del puerto de Chancay alcanza los 3,600 millones de dólares; el movimiento de contenedores supera los 500,000 TEU; la carga a granel alcanza los 2.4 millones de toneladas; y gestiona 42,000 vehículos de diversas marcas internacionales”, comentó el embajador.

Además, sostuvo, el puerto aporta más de 1,600 millones de soles en ingresos tributarios al Perú.

“Gracias a la reducción del tiempo de transporte marítimo y mejora de cadena de frío, las exportaciones agrícolas peruanas de alto valor agregado cobran nuevas energías. Arándanos, uvas, paltas y otros productos frescos de alta calidad representan el 50% de las mercancías exportadas a través del puerto, e impulsan significativamente la modernización del comercio exterior”, manifestó.

El diplomático chino refirió que, en poco más de un año, el Puerto de Chancay abrió tres rutas marítimas principales y cuatro rutas alimentadoras que llegan a puertos de China, así como a puertos de Colombia, Ecuador, Chile y Panamá; y se consolida como un importante hub logístico que conecta Asia-Pacífico y América Latina.

Puerto Inteligente

Como primer gran puerto inteligente de Sudamérica, Chancay integra conceptos de inteligencia y seguridad desde inicios de su planificación.

Con tecnología 5G, grúas pórtico y grúas de patio automatizadas, camiones portacontenedores automatizados, gemelos digitales y sistemas inteligentes de gestión energética, es posible la supervisión durante 24 horas, programación inteligente de operaciones y funcionamiento sin personal humano, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa, estándares de seguridad y capacidad de respuesta ante emergencias.

“Estamos convencidos de que el Puerto de Chancay seguirá desempeñando su papel como una puerta estratégica que conecta Asia-Pacífico y América Latina, y seguirá aportando una contribución aun mayor al desarrollo común de nuestros dos países y a la cooperación entre China y América Latina”, puntualizó.

Intercambio comercial

El Perú fue uno de los primeros países de América Latina en suscribir un tratado de libre comercio (TLC) con China y uno de los primeros en incorporarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Asimismo, se mantiene como el tercer país de origen de importación de América Latina para China.

El embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang, afirmó que, durante sus casi cuatro años de misión en el país, el comercio bilateral entre ambas naciones pasó de 34,900 millones de dólares registrados en el 2022 a 50,900 millones de dólares alcanzados en el 2025.

“Esperamos que este año supere los 60,000 millones de dólares. Esto refleja plenamente el vigor y dinamismo de la cooperación entre ambos países”, manifestó el diplomático.

Datos

- Durante la fase de construcción, el proyecto generó cerca de 10,000 puestos de trabajo y contrató a más de 3,000 trabajadores locales.

- En la fase de operación, la proporción de empleados locales supera el 98%.

- Mediante plataformas como “Cátedra Inca” e “Instituto de Ingeniería del Puerto de Chancay”, se ha formado a más de 150 profesionales técnicos y de gestión, y se ha cultivado talentos para el desarrollo de puertos modernos en el Perú.

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