Chilca atrae inversiones de empresas y centros de estudios superiores

Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El distrito de Chilca en la provincia de Cañete, ubicado a 63 kilómetros de Lima Metropolitana, se viene convirtiendo en un polo de desarrollo con la instalación de empresas de diferentes rubros (industria, generación eléctrica, logística, entre otros), y que continúa atrayendo inversiones en sectores como el inmobiliario y la educación.

“Bienvenida la inversión, pero de empresas responsables que quieren traer el desarrollo a este distrito”, dijo el alcalde de Chilca, Félix Choquehuanca, a la Agencia Andina, tras la inauguración de la planta industrial de la empresa australiana Bradken, realizada la semana pasada.

“Por ejemplo, desde un inicio Bradken pidió personal de Chilca para capacitarlo y ahora están trabajando en la planta. Pero también están viniendo empresas chinas por acá, aunque deben cumplir con todos los compromisos respectivos”, agregó.

El burgomaestre destacó que la instalación de parques industriales y empresas de diferentes sectores en la zona despertó el interés de centros de estudios superiores para tener sucursales con carreras y cursos especializados en Chilca.

“Tenemos aquí a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con siete carreras que ahora estudian los chicos, además nos hemos reunido con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) porque quieren poner acá una sucursal”, explicó.

“También este mes se está instalando una filial del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) en Chilca, con varias carreras. Mientras que estamos en conversaciones con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) para que vengan a este distrito”, añadió.

Félix Choquehuanca destacó que la población actual de Chilca está superando los 20,000 habitantes y seguirá creciendo más, por lo cual están viniendo empresas inmobiliarias a la zona.

“Estamos contentos porque las industrias están viniendo al sur de Lima, considerando que el puerto de Chancay está al lado norte y se supone que deberían ir para allá, pero están instalándose en Chilca”, sostuvo.

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