Chile, Colombia y Perú ya comparten plataforma de negociación en renta variable

Andina/Nuam Complementó La Implementación De La

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Los mercados de renta variable de Chile, Colombia y Perú ya comparten una plataforma de negociación con la infraestructura tecnológica común implementada por nuam (Bolsas de Valores: NUAM), operador líder que posibilita la negociación de valores en los referidos países.

Con la entrada en operación de la nueva plataforma de negociación de renta variable en Chile, nuam completó la implementación de una infraestructura tecnológica común para los mercados de Chile, Colombia y Perú.

Este hito marca la culminación de una etapa fundamental de la hoja de ruta tecnológica impulsada por la compañía durante los últimos años y consolida una base tecnológica común para continuar avanzando, de manera gradual, en la integración de los mercados de capitales de la región.

La nueva infraestructura incorpora tecnologías desarrolladas junto a aliados estratégicos y permite que los tres mercados administrados por nuam operen sobre una misma arquitectura tecnológica para la negociación de renta variable, fortaleciendo aspectos como la capacidad de procesamiento, la continuidad operacional y la eficiencia de los mercados.

Si bien este avance no implica aún la integración operativa de los tres mercados, sí completa uno de los principales habilitadores tecnológicos del proceso de integración regional y crea las condiciones para seguir avanzando hacia un mercado regional más integrado, con mayores niveles de compatibilidad operativa y tecnológica.

Con la entrada en operación de Chile, la implementación de esta infraestructura tecnológica común quedó completada en los tres mercados administrados por nuam.

La primera jornada de operación en el mercado chileno se desarrolló con normalidad, culminando la etapa de despliegue prevista para este proyecto.

“La puesta en marcha de esta nueva infraestructura representa un hito para el mercado chileno y culmina la primera fase de la construcción del mercado integrado que hoy permite que los mercados de Chile, Colombia y Perú operen sobre una misma base tecnológica para la negociación de renta variable”,señaló Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

“Este avance fortalece las capacidades del mercado y refleja el trabajo coordinado de todo el ecosistema durante los últimos años”,subrayó.

El despliegue fue posible gracias al trabajo coordinado entre las bolsas de Chile, Colombia y Perú, intermediarios del mercado, operadores directos, proveedores tecnológicos, reguladores y equipos especializados, quienes participaron durante los distintos ciclos de diseño, preparación, pruebas y migración.

La nueva infraestructura permite procesar hasta 10,000 transacciones por segundo, con una latencia inferior a 100 microsegundos, incrementando significativamente la capacidad de procesamiento respecto de la infraestructura anterior y alineando a nuam con estándares tecnológicos utilizados por algunos de los mercados más avanzados del mundo.

Esta plataforma constituye la base tecnológica sobre la cual nuam continuará desarrollando nuevas capacidades y funcionalidades para sus mercados, ampliando sus capacidades tecnológicas y las oportunidades para inversionistas, emisores e intermediarios.

La culminación de esta etapa tecnológica se suma a otros avances impulsados por nuam para construir un mercado regional, entre ellos la armonización del manual de operaciones entre Chile, Colombia y Perú y el desarrollo de iniciativas regionales, como el Índice Regional MSCI nuam.

Con este hito, nuam continúa ejecutando su estrategia de integración regional mediante una infraestructura tecnológica común y otras iniciativas orientadas a fortalecer los mercados de capitales de Chile, Colombia y Perú y ampliar las oportunidades de acceso para inversionistas y emisores.

Nuam (Bolsas de Valores: NUAM) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales de Chile, Colombia y Perú, con presencia en toda la cadena de valor.

A través de sus filiales, ofrece soluciones y servicios de emisores, negociación, compensación y liquidación, custodia, e información en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija, derivados y divisas.

Además, soluciones de valor agregado e innovación para los participantes de los mercados financieros.

(FIN) NDP / MDV