China destaca crecimiento de las exportaciones peruanas de pota

Archivo - Desembarque de calamar gigante. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

La embajada de China en Perú destacó el crecimiento de las exportaciones del calamar gigante también conocido como pota, hacia su país y advirtió que el Fenómeno El Niño podría afectar la captura y exportación de esta especie marina.

“En los últimos años, el 50% de las exportaciones pesqueras peruanas tienen a China como destino, y la pota peruana ha batido récords consecutivos en sus exportaciones a China”,subrayó en su cuenta de la red social X.

“China da la bienvenida a una mayor exportación de productos pesqueros peruanos, que trae beneficios tangibles a los pescadores y las mypes peruanas”, agregó.

Al mismo tiempo, advirtió que informes especializados advierten que El Niño tiene un impacto directo sobre el crecimiento de la pota y otras especies marinas, un factor que merece seguimiento y atención.

“Excelente inicio de 2026! Enfatizó la embajada de China en Perú, al señalar que en el periodo enero-marzo 2026 las ventas de pota crecieron 253.3% en volumen y los ingresos de las exportaciones pesqueras a China, crecieron 23.7%

“Gracias al fuerte aumento de la pota, las exportaciones pesqueras siguen al alza”, destacó la representación diplomática oriental.

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