China: Perú muestra su diversidad de cafés de especialidad en feria de Shanghái

Cafés peruanos de diferentes zonas productoras de este aromático grano participaron en una sesión de cata y presentación especializada, realizada en la ciudad de Shanghái en el marco de la China International Import Expo (CIIE), una de las principales plataformas comerciales de Asia.

La actividad formó parte de las acciones complementarias de promoción orientadas a “fortalecer la presencia del café peruano de especialidad” ante compradores y profesionales del sector, informó la

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La participación peruana fue gestionada por la Oficina Comercial de Promperú en Shanghái, en alianza con elHongqiao Coffee Port,un hub integral del café ubicado en esta ciudad, creado para articular importación, comercio, promoción y cultura cafetera en China.

La sesión se concibió comouna plataforma de acceso estratégico al mercado chino,con énfasis en la generación de vínculos comerciales sostenibles y en la presentación de la diversidad de orígenes, detalló Promperú en una nota de prensa.

Shanghái concentra más de 10,000 cafeteríasy representa el 22.2 % de las importaciones nacionales de café. Por ello, se ha consolidado como el principal punto de entrada para nuevas propuestas de cafés diferenciados en el país.

El eje central de la participación peruana fue una cata profesional que reunió más de 70 muestras provenientes de las principales zonas cafetaleras del Perú.

“La selección incluyó cafés que han participado o sidoreconocidos en el concurso Taza de la Excelencia,lo que permitió presentar al mercado chino una muestra representativa del más alto estándar de calidad alcanzado por la caficultura peruana”, añadió.

Durante la cata, los asistentes pudieron apreciar una amplia diversidad de perfiles sensoriales, con notas cítricas y florales, matices achocolatados, acidez brillante y expresiones frutales,

“reflejo de las distintas condiciones de clima, altitud y suelo que caracterizan a los territorios cafetaleros del Perú”.

La actividad también permitió comunicar el modelo productivo que sustenta a la caficultura peruana, integrada por más de 220,000 familias productoras, muchas de ellas trabajando bajo sistemas de sombra y con prácticas sostenibles en desarrollo.

“Este enfoqueaporta valor a la propuesta peruana–dijo Promperú–, en un contexto donde los compradores chinos muestran un interés creciente por el origen y la trazabilidad del producto”.

