Perú.- INEI: tasa de desempleo en Lima Metropolitana cayó a 5% en últimos tres meses - Andina/Vidal Tarqui

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

En el marco de las Fiestas Patrias, una fecha que invita a reflexionar sobre el vínculo de los peruanos con su país y las oportunidades para construir su futuro en él, el retorno de profesionales peruanos adquiere una especial relevancia.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, 3.6 millones de peruanos residen actualmente en el extranjero. Del total, más de 313,000 son profesionales de distintas especialidades que desarrollan su carrera fuera del país. Sin embargo, las cifras también muestran una oportunidad para las organizaciones peruanas: entre 2010 y 2025, 19,797 profesionales decidieron regresar para continuar su desarrollo personal y profesional en el Perú, principalmente ingenieros, administradores, docentes, médicos y contadores.

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Además, el retorno de profesionales se concentra principalmente en población joven. Del total de profesionales retornantes, el 63% tiene entre 15 y 49 años, destacando los grupos de 20 a 24 años (11.7%) y de 25 a 29 años (11.6%).

“Es una realidad que muchos profesionales que migran para continuar sus estudios o trabajar, miran al Perú como un lugar donde construir su futuro por diversas razones. Lo que ha cambiado con el tiempo son sus expectativas al regresar: ya no basta con una buena oferta salarial. Buscan experiencias integrales que combinen crecimiento profesional, bienestar y propósito, y las empresas que no comprendan esta realidad difícilmente lograrán atraerlos o retenerlo", señala Mauricio de la Rosa, partner especialista en Cultura, Talento y Liderazgo de Mambo.

El especialista destaca que cada vez más organizaciones están interesadas en conocer cuáles son las prioridades, motivaciones y frustraciones de los profesionales jóvenes para diseñar propuestas de valor alineadas con sus expectativas.

"Las proyecciones apuntan a que millennials y generación Z representarán cerca del 74% de la fuerza laboral mundial hacia 2030. Quienes lideramos organizaciones tenemos que entender de verdad qué los motiva, qué los ilusiona y qué los frustra. No se trata de adivinar o suponer, sino de escuchar con rigor e interés genuino para construir propuestas de valor que realmente conecten", agrega.

En un contexto donde cada vez más profesionales evalúan desarrollar parte de su carrera en el Perú o regresar tras una experiencia internacional, las organizaciones tienen la oportunidad de fortalecer su capacidad de atracción y fidelización del talento.

En esa línea, el vocero de Mambo, comparte cinco aspectos fundamentales que las organizaciones deben considerar:

1. Conocer al talento que buscan atraer

Los profesionales que regresan del extranjero suelen volver con nuevas expectativas respecto al liderazgo, la cultura organizacional, la flexibilidad, las oportunidades de desarrollo y el uso de tecnología. Por ello, cada vez más empresas están invirtiendo en estudios de cultura, clima, experiencia del colaborador y análisis de expectativas para entender qué valoran realmente los profesionales y cómo diferenciar su marca empleadora en un mercado laboral cada vez más competitivo.

2. Ofrecer oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo

Aunque el salario sigue siendo un factor importante, ya no es el único elemento decisivo. Las nuevas generaciones valoran especialmente las oportunidades de aprendizaje continuo, el desarrollo de habilidades y la posibilidad de asumir retos que contribuyan a su crecimiento profesional.

3. Apostar por la flexibilidad y la autonomía

Muchos profesionales que han trabajado en otros países regresan con una visión distinta sobre la relación entre vida personal y trabajo. La posibilidad de trabajar bajo esquemas híbridos, contar con mayor autonomía y mantener cierta movilidad geográfica se ha convertido en un factor altamente valorado. Las organizaciones que logren construir relaciones basadas en la confianza y la flexibilidad tendrán mayores posibilidades de atraer a este talento global.

4. Construir una cultura con propósito

Las nuevas generaciones buscan organizaciones cuyos valores sean coherentes con sus propias convicciones. Más allá de las funciones del puesto, desean sentir que contribuyen a un propósito mayor y que forman parte de una organización que genera un impacto positivo. Por ello, las empresas están invirtiendo en planificar su gestión cultural, para construir modelos de gestión que habiliten la vivencia de los valores y la conexión con el propósito en el día a día. Además, cada vez se invierte más en iniciativas de sostenibilidad, diversidad y bienestar como parte de su propuesta de valor para los colaboradores.

5. Priorizar el bienestar antes que la productividad

Uno de los principales retos en la gestión del talento consiste en pasar de una visión centrada exclusivamente en los resultados a una que coloque a las personas en el centro de la estrategia. La cultura, el bienestar y la satisfacción de los colaboradores impactan directamente en el desempeño individual y en los resultados organizacionales, impulsando mayores niveles de compromiso, productividad y permanencia.

Según Mambo, sectores como el financiero y de seguros vienen liderando esta transformación mediante propuestas enfocadas en bienestar, desarrollo y experiencia del colaborador. Por otro lado industrias más tradicionales como minería, agroindustria y manufactura cuentan con una importante oportunidad para fortalecer su propuesta de valor y conectar mejor con el talento de nuevas generaciones.

“Es importante tener en cuenta que cuando un profesional peruano decide regresar, no vuelve solo: trae consigo conocimiento técnico, experiencia internacional y nuevas formas de trabajar, liderar e innovar. Esa es una oportunidad que las organizaciones no deberían desaprovechar. Las que logren combinar el conocimiento del talento y la capacidad para transformar su propuesta de valor al trabajador, serán las que atraigan y fidelicen a quienes apuestan por construir su futuro aquí", concluye Mauricio de la Rosa.

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