Cinco claves para transformar una marca de moda emergente en un negocio rentable

Perú.- Festival textil más grande de Perú celebrará su sexta edición en Lima - Andina/Ricardo Cuba

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

En un mercado cada vez más competitivo y dominado por plataformas globales de bajo costo, el reto para las marcas de moda ahora es construir negocios capaces de crecer de manera rentable. En el país, solo el 44.6% de las empresas creadas permanece activa, según datos del Ministerio de la Producción, una cifra que evidencia las dificultades que enfrentan miles de emprendimientos para consolidarse y sostenerse en el tiempo.

"Para que una marca sea sostenible necesita construir valor, gestionar adecuadamente sus márgenes y desarrollar una identidad capaz de diferenciarse. La rentabilidad debe formar parte de la estrategia desde el inicio y no convertirse en una preocupación cuando el negocio ya alcanzó cierto tamaño. Hoy la industria de la moda está requiriendo profesionales con esa visión, capaces de combinar creatividad con gestión empresarial", señala Mary del Águila, CEO del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM).

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Frente a este escenario, la especialista identifica cinco factores clave que pueden hacer la diferencia entre una marca que logra consolidarse y otra que desaparece en sus primeros años.

1.Investigar al consumidor antes de lanzar una colección: Una de las principales causas de fracaso de una marca es desarrollar productos sin conocer a su público. Entender tendencias, hábitos de compra y oportunidades de mercado permite tomar mejores decisiones desde el inicio.

2.Construir una marca con identidad y propósito: Las marcas que logran diferenciarse no compiten únicamente por precio. Contar con una propuesta de valor clara, una identidad sólida y una estrategia de branding permite generar mayor conexión con los consumidores y construir valor a largo plazo.

3.Gestionar adecuadamente costos, finanzas y rentabilidad: Para crecer de manera sostenible es fundamental entender conceptos como costos, presupuestos, contabilidad y finanzas, y asegurar que cada decisión comercial contribuya a la rentabilidad del negocio.

4.Integrar marketing digital y estrategias de comercialización: Hoy las marcas necesitan mucho más que un buen producto. Saber comunicar, posicionar y vender a través de canales digitales resulta fundamental para conectar con nuevas audiencias y fortalecer la presencia de la marca.

5.Entender la moda como una empresa: Detrás de una marca exitosa existe una gestión eficiente de operaciones, logística, desarrollo de producto y procesos comerciales. Profesionalizar estas áreas permite escalar el negocio, optimizar recursos y prepararse para crecer de manera ordenada y sostenible.

Para Del Águila, hoy es necesario construir marcas sólidas, competitivas y preparadas. "Hoy lanzar una marca es más accesible que nunca, pero lograr que crezca y permanezca se necesita una visión estratégica del negocio, entender al consumidor, gestionar adecuadamente los recursos y tomar decisiones que permitan construir valor y rentabilidad en el largo plazo.”, concluye.

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