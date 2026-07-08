Cinco errores que la inteligencia artificial no puede solucionar en un proceso de ventas

Archivo - Perú.- Pymes deben combinar IA y talento humano para impulsar su productividad - Andina/Difusión - Archivo

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las principales apuestas de las empresas para mejorar su productividad y acelerar procesos comerciales. Sin embargo, especialistas advierten que existe un error cada vez más frecuente: creer que incorporar esta tecnología será suficiente para aumentar las ventas.

Según datos de OpenAI sobre adopción empresarial, el 75% de los trabajadores que utilizan herramientas de inteligencia artificial afirma haber mejorado la velocidad o calidad de su trabajo. No obstante, expertos coinciden en que su verdadero impacto depende de la calidad de los procesos que existen detrás de cada organización.

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"La inteligencia artificial no arregla un proceso comercial roto; simplemente lo escala. Si tu sistema de ventas funciona bien, la IA puede multiplicar los resultados. Pero si está mal diseñado, solo hará que los errores ocurran más rápido y a mayor escala", explica Frank Navarro Villacorta, ingeniero comercial y fundador de Podera Consulting.

En sectores como el inmobiliario, por ejemplo, muchas empresas incorporan inteligencia artificial para responder consultas o dar seguimiento automático a clientes potenciales.Sin embargo, cuando el proyecto no está correctamente posicionado, la oferta no responde a la demanda del mercado o el proceso comercial presenta deficiencias, la tecnología difícilmente logrará mejorar los resultados.

Ante este panorama, Podera Consulting comparte cinco errores que la inteligencia artificial no puede solucionar por sí sola:

1. Tener una mala fuente de prospectos. La IA puede ayudar a priorizar oportunidades comerciales, pero si los contactos provienen de campañas mal segmentadas o de un público que no tiene intención de compra, únicamente organizará más rápido información de baja calidad.

2. Una propuesta comercial poco competitiva. Automatizar cotizaciones o responder consultas en segundos no hará que un producto resulte más atractivo. Si la propuesta de valor no convence al cliente, ninguna herramienta tecnológica podrá compensarlo.

3. Un proceso comercial desordenado. La inteligencia artificial puede automatizar seguimientos y tareas repetitivas, pero no reemplaza una metodología clara de ventas. En proyectos inmobiliarios, por ejemplo, un prospecto puede recibir respuestas inmediatas y aun así abandonar el proceso si no existe una estrategia comercial bien estructurada.

4. Desconocer al mercado. La IA procesa información en segundos, pero sigue dependiendo de datos correctos. Si una empresa desconoce las necesidades de sus clientes o las tendencias de su sector, las decisiones seguirán siendo equivocadas, solo que tomadas con mayor rapidez.

5. Creer que la tecnología reemplaza a la estrategia. Las herramientas de IA facilitan la elaboración de propuestas, análisis y contenidos, pero no sustituyen la experiencia comercial ni la toma de decisiones. La tecnología potencia un sistema; no lo construye.

El gerente general de Podera Consulting, coincide en que la adopción de inteligencia artificial seguirá creciendo en los próximos años. Sin embargo, las empresas que obtendrán mejores resultados serán aquellas que primero fortalezcan su estrategia comercial y luego incorporen tecnología para potenciarla.

"La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero la ventaja competitiva no estará en quién tenga más herramientas, sino en quién tenga un mejor sistema comercial. La tecnología multiplica lo que ya existe; por eso es fundamental construir primero un proceso de ventas sólido", concluye Navarro Villacorta.

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