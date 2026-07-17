Cinco errores que pueden retrasar la compra de tu primer departamento

Perú.- Mercado inmobiliario mantiene impulso tras récord de ventas de viviendas en Lima - Andina/Melina Mejía

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El sueño de la casa propia sigue ganando terreno entre los peruanos. Solo durante el primer trimestre de 2026 se otorgaron 2,335 créditos hipotecarios Mivivienda, un crecimiento de 8.4% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Este resultado refleja el interés de más familias por adquirir una vivienda y aprovechar las oportunidades que ofrece actualmente el mercado inmobiliario.

Sin embargo, comprar un departamento requiere una adecuada planificación financiera. De acuerdo con Eva Pozo, gerente general In Urban, existen errores frecuentes que pueden retrasar el proceso de compra o dificultar la aprobación de un crédito hipotecario.

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1. No conocer la capacidad real de endeudamiento

Uno de los errores más comunes es iniciar la búsqueda de una vivienda sin tener claridad sobre el presupuesto disponible. Antes de solicitar un crédito hipotecario, es importante evaluar los ingresos, gastos y nivel de endeudamiento para determinar una cuota mensual sostenible, debido a que los créditos inmobiliarios suelen ser de 20 a 25 años.

2. No contar con un ahorro para la cuota inicial

Aunque existen diversas alternativas de financiamiento, disponer de un ahorro previo facilita el acceso a mejores condiciones crediticias y reduce el monto total a financiar. Planificar con anticipación este fondo puede acelerar significativamente el proceso de compra.

3. Descuidar el historial crediticio

Las entidades financieras revisan el comportamiento de pago de los solicitantes antes de aprobar un crédito hipotecario. Mantener un buen historial y evitar atrasos en pagos es fundamental para acceder a mejores tasas y condiciones.

4. No comparar las opciones de financiamiento

Muchas personas optan por la primera alternativa que encuentran, sin evaluar otras propuestas del mercado. Comparar tasas de interés, plazos y beneficios puede generar importantes ahorros a largo plazo.

5. Elegir una vivienda pensando solo en el precio

El valor de un inmueble no debe medirse únicamente por su costo inicial. Factores como la ubicación, conectividad, acceso a servicios y potencial de valorización pueden influir significativamente en el retorno de la inversión y en la calidad de vida de los futuros propietarios.

En un contexto donde la demanda por vivienda continúa creciendo, In Urban recomienda iniciar el proceso de compra con información clara, planificación financiera y asesoría especializada, para evitar contratiempos y asegurar una inversión alineada con las necesidades de cada familia.

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