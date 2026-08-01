Cinco errores en redes sociales que pueden frenar crecimiento de un emprendimiento

Archivo - Perú.- ¿Busca ingresos extra? Conoce cuatro opciones para emprender con baja inversión - Andina/Difusión - Archivo

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

Las redes sociales se han consolidado como uno de los principales canales para promocionar productos y servicios, captar nuevos clientes y fortalecer la relación con los consumidores. Sin embargo, una gestión inadecuada de estas plataformas puede limitar el crecimiento de un emprendimiento, afectar su reputación e incluso reducir sus oportunidades de venta.

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En ese contexto, Alexis Lopez, jefe académico de Negocios e Innovación de Toulouse Lautrec, advirtió que muchos emprendedores cometen errores que dificultan el posicionamiento de sus marcas en un entorno cada vez más competitivo. A continuación, identifica las cinco fallas más frecuentes y ofrece recomendaciones para evitarlas.Publicar sin una estrategia

Compartir contenido de manera improvisada genera mensajes inconsistentes y dificulta el posicionamiento de la marca. Por ello, recomienda elaborar un plan mensual con objetivos claros, definir el público objetivo, establecer una frecuencia de publicaciones y medir los resultados. Señala que el marketing digital debe orientarse a construir relaciones de largo plazo y no solo a vender.

Convertir las redes en un catálogo de ventas

Una cuenta enfocada únicamente en promociones pierde el interés de sus seguidores porque no aporta contenido de valor. El especialista aconseja aplicar la regla 80/20: el 80% de las publicaciones debe informar, educar o entretener, mientras que solo el 20% debe destinarse a la venta directa.No conocer a la audiencia

Crear contenido basado en suposiciones reduce el alcance y la interacción. Por ello, recomienda aprovechar las herramientas de análisis de las plataformas para conocer la edad, ubicación, horarios de conexión e intereses de los seguidores, información que permite diseñar publicaciones más relevantes.

No medir los resultados

Sin revisar indicadores es imposible identificar qué publicaciones generan ventas, interacción o crecimiento de la comunidad. Lopez sugiere monitorear periódicamente métricas como alcance, nivel de interacción, clics, conversiones y crecimiento de seguidores para optimizar la estrategia digital.Descuidar la imagen de la marca

Diseños poco cuidados, fotografías de baja calidad o mensajes inconsistentes pueden afectar la confianza de los consumidores. En ese sentido, recomienda mantener una identidad visual coherente y utilizar contenido de buena calidad para diferenciarse en un entorno donde las redes sociales concentran a miles de millones de usuarios.

Interacción con la comunidad

El especialista señaló que el éxito en redes sociales no depende únicamente del contenido publicado, sino también de la forma en que las empresas interactúan con su comunidad. Una atención oportuna y transparente puede fortalecer la confianza de los clientes y contribuir a la fidelización.

Entre los errores más frecuentes menciona no responder mensajes o comentarios, reaccionar de manera impulsiva frente a las críticas, demorar la atención de las consultas, eliminar comentarios negativos sin criterio y no promover la conversación con los seguidores mediante preguntas, encuestas, transmisiones en vivo o contenido generado por los propios clientes.

Finalmente, indicó que diversos estudios coinciden en que la rapidez de respuesta, la autenticidad y una experiencia positiva del cliente son factores clave para fortalecer la reputación de una marca, impulsar la recompra y generar recomendaciones en las redes sociales.