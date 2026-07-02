Cinco indicadores que toda empresa debe revisar para este segundo semestre del año

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

Julio marca un punto de inflexión para las empresas. Con seis meses de gestión ya transcurridos, las organizaciones cuentan con suficiente información para determinar si las estrategias implementadas están generando los resultados esperados o si es necesario corregir el rumbo para afrontar con mayor solidez la segunda mitad del año.

En un entorno económico cada vez más dinámico y competitivo, esperar hasta diciembre para evaluar el desempeño puede significar perder oportunidades de crecimiento o reaccionar demasiado tarde frente a problemas que ya venían afectando al negocio.

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“Muchas empresas concentran sus evaluaciones al cierre del año, cuando el margen de maniobra es mucho menor. La revisión semestral permite detectar desviaciones, optimizar recursos y tomar decisiones oportunas para mejorar los resultados del negocio”, señala Rigoberto Caballero, country manager de Defontana en Perú.

A continuación, el especialista de Defontana en Perú, comenta cinco indicadores clave para revisar a mitad de año:

1. Avance de los objetivos estratégicos

Más allá de las ventas, es importante analizar si la empresa está cumpliendo los objetivos planteados para el año en áreas como crecimiento, expansión comercial, captación de clientes, rentabilidad o desarrollo de nuevos proyectos. Esta revisión permite identificar brechas entre lo planificado y lo ejecutado, así como redefinir prioridades para los meses restantes.

2. Salud financiera y liquidez

Evaluar el flujo de caja, las cuentas por cobrar, los niveles de endeudamiento y los márgenes de rentabilidad resulta fundamental para conocer la capacidad financiera de la empresa y anticipar posibles riesgos.“Un incremento en las ventas no siempre refleja una situación financiera sólida. La liquidez y el control eficiente de los recursos son factores determinantes para garantizar la sostenibilidad del negocio”, explica Caballero.

3. Eficiencia operativa

La revisión semestral también permite identificar procesos que generan sobrecostos, retrasos o duplicidad de esfuerzos. Detectar estos puntos de mejora ayuda a incrementar la productividad y optimizar el uso de los recursos disponibles. Las empresas que monitorean sus operaciones de forma constante suelen responder con mayor rapidez a los cambios del mercado y a las nuevas demandas de los clientes.

4. Desempeño comercial y comportamiento del mercado

Analizar cuáles son los productos o servicios con mejor desempeño, qué segmentos presentan mayor crecimiento y cómo están evolucionando las necesidades de los clientes permite identificar oportunidades para fortalecer la estrategia comercial durante el segundo semestre. Contar con información actualizada facilita además la toma de decisiones relacionadas con campañas, promociones, lanzamientos o inversiones comerciales.

5. Nivel de digitalización y visibilidad de la información

Uno de los desafíos más frecuentes en las organizaciones es la dispersión de información entre diferentes áreas, sistemas o archivos. Cuando los datos no están integrados, los procesos de análisis se vuelven más lentos y las decisiones pueden basarse en información incompleta. Por ello, es importante evaluar si la empresa cuenta con herramientas que permitan acceder a información confiable y en tiempo real sobre las distintas áreas del negocio.

La segunda mitad del año suele concentrar campañas comerciales, cierres presupuestales y decisiones estratégicas que impactan directamente en los resultados anuales. Por ello, realizar una revisión integral en julio puede marcar una diferencia significativa en el desempeño de la organización.

“Este es el momento ideal para identificar oportunidades de mejora, fortalecer la planificación y asegurar que las decisiones del negocio estén respaldadas por información confiable. Las empresas que actúan a tiempo tienen mayores posibilidades de alcanzar sus objetivos y responder con éxito a los desafíos del mercado”, concluye Caballero.

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