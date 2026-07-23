Cinco preguntas que todo ciudadano debería hacerse sobre un proyecto de inversión

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Cuando se anuncia un nuevo proyecto de inversión en una región, es común que surjan expectativas sobre el empleo, la economía local o las oportunidades que podría generar. Pero también aparecen preguntas relacionadas con su impacto en el ambiente, la comunidad y la forma en que será ejecutado.

Un estudio nacional de la iniciativa Saber para Crecer muestra que estas percepciones pueden variar según el tipo de inversión.

Por ejemplo, en el caso de la minería, aproximadamente el 81% de los peruanos considera que la inversión extranjera beneficia la economía del país y el 83% cree que genera empleo. Sin embargo, el 77% considera que este tipo de inversiones suele causar daños al ambiente y el 73% cree que puede afectar a las comunidades.

En ese contexto, contar con información y saber qué preguntas hacer permite a los ciudadanos participar de manera más informada en las conversaciones sobre el desarrollo de sus regiones. Por ello, la iniciativa Saber para Crecer nos comparte cinco preguntas que pueden ayudar a identificar si un proyecto de inversión está siendo gestionado de manera responsable y sostenible.

1. ¿Qué beneficios concretos traerá este proyecto para mi comunidad?: una inversión sostenible va más allá de construir una obra o iniciar una operación. También busca generar oportunidades para las personas que viven en la zona donde se desarrolla.

Por ello, es importante conocer si el proyecto generará empleo local, impulsará la contratación de proveedores de la región, promoverá programas de capacitación o contribuirá al desarrollo de infraestructura y servicios. Mientras más claros sean estos beneficios, mayor será la posibilidad de que el impacto positivo permanezca en el tiempo.

2. ¿Cómo protegerá el ambiente durante su desarrollo?: todo proyecto genera impactos que deben ser gestionados de manera responsable. Por eso, es válido preguntar qué medidas implementará la empresa para prevenir, reducir o compensar esos efectos.

También es recomendable conocer si hay estudios ambientales, programas de monitoreo, planes de manejo y mecanismos para informar periódicamente sobre los resultados. La protección del entorno es uno de los pilares de una inversión sostenible.

3. ¿La información del proyecto está disponible y es fácil de entender?: la transparencia genera confianza. Un proyecto responsable pone a disposición información relevante sobre sus permisos, avances, compromisos, monitoreos y resultados, de manera clara y accesible para la ciudadanía.

El estudio de Saber para Crecer muestra que, aunque la mayoría de peruanos cree que esta información existe, una parte importante considera que todavía no es fácil encontrarla o comprenderla. Facilitar ese acceso fortalece la participación ciudadana y la confianza en las inversiones.

4. ¿La comunidad puede participar y expresar sus inquietudes?: escuchar a la población es parte esencial de una inversión responsable. No se trata únicamente de informar sobre un proyecto, sino también de generar espacios donde las personas puedan hacer preguntas, plantear preocupaciones y recibir respuestas oportunas. Los mecanismos de diálogo, las reuniones informativas y los canales de atención ayudan a construir relaciones de confianza y permiten que los proyectos respondan mejor a las necesidades del territorio.

5. ¿Quién verifica que los compromisos realmente se cumplan?: los compromisos solo generan confianza cuando pueden ser supervisados. Por ello, es importante conocer qué instituciones fiscalizan el proyecto, qué información debe reportarse periódicamente y cómo la ciudadanía puede hacer seguimiento a esos resultados.

Según un estudio nacional de la iniciativa Saber para Crecer, el 65% de los peruanos está totalmente de acuerdo con que una mayor transparencia sobre los contratos y pagos ayudaría a prevenir la corrupción relacionada con las inversiones extranjeras.