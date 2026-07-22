Cinco recomendaciones para identificar una buena oferta de temporada en Fiestas Patrias

Archivo - Perú.- Fiestas Patrias: cinco recomendaciones para identificar una buena oferta de temporada - Andina/Difusión - Archivo

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Con la llegada de las Fiestas Patrias y el despliegue de las principales campañas comerciales, julio se consolida como uno de los meses de mayor dinamismo para el comercio peruano.

De acuerdo con el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas crecerían entre 3% y 5% durante esta campaña. Asimismo, se proyecta que el ticket promedio aumente entre 9% y 17% respecto al año anterior, impulsado por una mayor actividad comercial y el fortalecimiento de las estrategias omnicanal.

Comercio electrónico: consumidores exigen transacciones más rápidas, seguras y simples

Este dinamismo también refleja la consolidación del comercio electrónico en el país. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), el Perú cuenta con 15.6 millones de compradores online, mientras que entre el 50% y el 70% del comercio electrónico se realiza a través de marketplaces, consolidando estas plataformas como uno de los principales canales para las compras durante las campañas comerciales.

Disponibilidad

En este escenario, la amplia disponibilidad de promociones brinda a los consumidores más oportunidades para encontrar productos al mejor precio, pero también exige una mayor precaución para no dejarse llevar por el impulso y asegurar que el beneficio sea real.

Frente a este panorama, Mercado Libre comparte cinco recomendaciones para ayudar a los usuarios a identificar ofertas auténticas y realizar compras más informadas durante esta temporada:

1. Comparar precios antes de comprar: no todas las promociones representan un ahorro real. Antes de finalizar una compra, se recomienda revisar el precio del producto en diferentes momentos para verificar que el descuento sea verdadero y elegir la opción más conveniente.

2. Revisar la reputación del vendedor y las opiniones de otros compradores: la experiencia de otros usuarios puede ser una señal clave para tomar una mejor decisión. Evaluar la calificación del vendedor, los comentarios y la cantidad de ventas realizadas ayuda a identificar negocios confiables.

3. Verificar que la promoción tenga información clara: una oferta confiable debe incluir detalles como características del producto, condiciones de la promoción, disponibilidad y tiempos de entrega. Evitar compras impulsivas sin revisar esta información permite reducir riesgos.

4. Elige plataformas que te brinden mayor respaldo: antes de comprar, verifica que la plataforma cuente con mecanismos de protección al comprador, seguimiento de pedidos, canales oficiales de atención y herramientas para evaluar la confiabilidad de los vendedores. Estar prevenido también es una forma de cuidar tu economía, ya que estas funcionalidades ayudan a reducir riesgos y a realizar compras con mayor confianza.

5. Revisar los métodos de pago antes de confirmar la compra: es importante realizar transacciones mediante canales seguros y evitar compartir información personal o bancaria fuera de las plataformas oficiales. Además, se recomienda verificar que el pago se procese correctamente antes de completar la operación.Con estas recomendaciones, los consumidores podrán aprovechar las promociones de Fiestas Patrias de manera más segura, identificando oportunidades reales y tomando decisiones de compra informadas durante una de las campañas comerciales más importantes del año.

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