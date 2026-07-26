Cinco sectores con mayor potencial para impulsar la innovación en el Perú

Andina/Cortesía

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

Cada aniversario patrio abre la conversación sobre los retos que marcarán el futuro del país. En una nueva etapa para el Perú, donde el crecimiento económico, la productividad y la competitividad vuelven a ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional, la innovación aparece como uno de los principales motores para acelerar el desarrollo.

Hoy el talento peruano ya viene impulsando soluciones que están transformando sectores estratégicos como la agroindustria, la salud, la educación, la minería y la sostenibilidad, demostrando que innovar no solo significa crear tecnología, sino resolver problemas reales con impacto.

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“Durante los últimos años hemos visto una evolución importante. Hace una década la innovación era percibida principalmente como una actividad asociada a algunas grandes empresas o emprendimientos tecnológicos aislados. Hoy encontramos un ecosistema mucho más articulado, donde universidades, empresas, organismos públicos, incubadoras, aceleradoras e inversionistas participan activamente”, explica Luis Carlos Salazar, director de la Maestría en Emprendimiento y Gestión de la Innovación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Para el especialista, el principal cambio no radica únicamente en el crecimiento del ecosistema emprendedor, sino en que cada vez más organizaciones entienden la innovación como una herramienta para resolver desafíos y generar valor. En ese escenario, identifica cinco sectores con el mayor potencial para impulsar el desarrollo del país durante los próximos años:

¿Dónde estarán las mayores oportunidades de innovación?

- Agricultura de precisión: el uso de inteligencia artificial, imágenes satelitales y análisis de datos ya permite optimizar el uso del agua, monitorear cultivos y mejorar la productividad agrícola. Un ejemplo es Space AG, startup peruana que desarrolla soluciones tecnológicas para fortalecer la gestión del sector agroindustrial.

- Minería inteligente: la incorporación de tecnologías para automatizar procesos, optimizar operaciones y reducir emisiones permitirá fortalecer la competitividad de uno de los principales motores económicos del país.

- Salud digital: herramientas basadas en inteligencia artificial y analítica de datos vienen mejorando la toma de decisiones clínicas, ampliando el acceso a servicios de salud y optimizando la atención de los pacientes.

- Educación personalizadas: las tecnologías emergentes están permitiendo adaptar los procesos de aprendizaje a las necesidades de cada estudiante y fortalecer la formación del talento que demandará el mercado laboral.

- Economía circular y sostenibilidad: las soluciones orientadas a reducir residuos, optimizar recursos y enfrentar los efectos del cambio climático serán determinantes para impulsar un crecimiento más sostenible.

“Las mayores oportunidades estarán en soluciones orientadas a mejorar la productividad, la sostenibilidad y la eficiencia en sectores estratégicos. Allí es donde el impacto potencial para el país puede ser mayor”, afirma.

Sin embargo, Salazar sostiene que el verdadero desafío no es generar más ideas, sino lograr que esas soluciones crezcan, lleguen al mercado y generen un impacto sostenible. Para ello, considera indispensable fortalecer un ecosistema de innovación donde la academia, el sector privado, el Estado y la sociedad civil trabajen de manera articulada.

En ese contexto, también cobran especial relevancia los espacios que permiten visibilizar proyectos innovadores y conectar a sus impulsores con nuevos aliados.

Asimismo, de cara a los próximos años, Salazar considera que tecnologías como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la automatización, la biotecnología y la economía circular seguirán impulsando soluciones con capacidad de transformar sectores estratégicos y responder a los principales desafíos del país.

“El Perú posee una gran oportunidad porque cuenta con sectores que enfrentan desafíos complejos, pero también con enormes posibilidades para innovar. La capacidad de transformar conocimiento en soluciones de valor será uno de los principales factores que determinarán nuestro desarrollo económico y social”, concluye.

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