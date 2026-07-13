CITEmadera y del Mueble obtiene certificación internacional ISO 37001:2025

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera (CITEmadera y del Mueble) del Instituto Tecnológico del Perú (ITP) ha marcado un hito fundamental en su compromiso con la integridad institucional al alcanzar la certificación internacional ISO 37001:2025 para su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), un reconocimiento que se aplica específicamente a la prestación de su servicio de capacitación.

Este logro, otorgado por Certificaciones del Perú S.A. (CERPER), es un reflejo del trabajo continuo para garantizar a los usuarios, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y aliados estratégicos una gestión pública impecable, basada en la ética y la mejora continua.

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Para asegurar estos altos estándares en beneficio de todos los emprendedores y empresarios del sector, la institución ha consolidado las siguientes acciones clave:

- Política de tolerancia cero: Se ha implementado directivas estrictas frente al soborno, asegurando que todos nuestros procesos de formación técnica y capacitación se desarrollen bajo los más altos valores de transparencia.

- Controles preventivos: Se han integrado procedimientos y evaluaciones de riesgos especializados que permiten detectar, prevenir y atender oportunamente cualquier vulnerabilidad dentro de sus servicios.

- Fortalecimiento de la confianza: Se garantiza que las micro, pequeñas y medianas empresas que los recursos y servicios que reciben se administran de manera responsable, íntegra y orientada exclusivamente a su desarrollo productivo.

El CITEmadera y del Mueble reafirma su compromiso de seguir impulsando la competitividad de la industria de la madera y el mueble con servicios de calidad y total transparencia

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