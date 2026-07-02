Cofide se convierte en el primer banco peruano acreditado por el Green Climate Fund

Archivo - Perú.- CAF destina inversión patrimonial por hasta US$ 10 millones a Cofide - Andina/Difusión - Archivo

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) fue acreditada por el Green Climate Fund (GCF), el principal fondo climático multilateral del mundo, convirtiéndose en el primer banco peruano en alcanzar esta distinción.

Este hito fortalece la capacidad del Perú para acceder y movilizar recursos internacionales destinados a proyectos que contribuyan a la transición hacia una economía baja en carbono, al cierre de brechas de infraestructura y al fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático.

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La acreditación habilita a Cofide, el Banco de Desarrollo del Perú, para estructurar y presentar proyectos y programas ante el GCF, administrar recursos del Fondo y movilizar financiamiento internacional bajo los más altos estándares fiduciarios, ambientales, sociales y de gobernanza. Con ello, el Perú contará, por primera vez, con una institución financiera de desarrollo con acceso directo a uno de los principales mecanismos globales de financiamiento climático.

Para alcanzar esta acreditación, el Green Climate Fund evaluó rigurosamente las capacidades institucionales de Cofide en materia fiduciaria, de gobernanza, transparencia, gestión financiera y administración de riesgos ambientales y sociales. Superar este proceso refleja el fortalecimiento institucional impulsado por Cofide en los últimos años para alinearse con las mejores prácticas internacionales y consolida su capacidad para administrar recursos internacionales de manera eficiente, transparente y con enfoque de impacto.

"Nos complace dar la bienvenida a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. del Perú como Entidad Acreditada del Green Climate Fund. Esta acreditación crea nuevas oportunidades para ampliar el acceso al financiamiento climático y movilizar inversión en apoyo a las prioridades climáticas del Perú. El GCF está comprometido a asociarse con instituciones financieras de desarrollo nacionales para fortalecer la apropiación nacional de la acción climática y escalar las inversiones sostenibles", señaló Achala Abeysinghe, directora del Departamento de Servicios de Inversión del Green Climate Fund.

Por su parte, Jorge Velarde, presidente ejecutivo de Cofide, destacó que la acreditación representa el inicio de una nueva etapa para el banco y para el país.

“Esta acreditación representa mucho más que un reconocimiento institucional. Significa que el Perú cuenta ahora con un banco de desarrollo habilitado para acceder directamente al principal fondo climático del mundo y movilizar recursos internacionales hacia proyectos y programas que contribuyan a cerrar brechas con impacto ambiental y social. Es también el resultado del fortalecimiento institucional que hemos venido impulsando para actuar bajo los más altos estándares internacionales. Ahora comienza el trabajo más importante: estructurar iniciativas de calidad y construir, junto con el Green Climate Fund y nuestros aliados, una cartera de proyectos que permita transformar esta oportunidad en resultados concretos para el país”.

Entre los sectores que podrán beneficiarse del nuevo acceso a financiamiento destacan las energías renovables, el transporte sostenible, la infraestructura resiliente, la gestión integral del agua, la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la conservación de ecosistemas y el desarrollo urbano sostenible.

La acreditación incorpora a Cofide al grupo de instituciones financieras de desarrollo acreditadas por el Green Climate Fund a nivel mundial, ampliando las capacidades del Perú para movilizar inversión pública y privada hacia proyectos alineados con sus prioridades de desarrollo sostenible y acción climática.

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