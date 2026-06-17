Cofide lanza plataforma para acercar herramientas IA, financiamiento y asesoría a mipymes

Archivo - Perú.- CAF destina inversión patrimonial por hasta US$ 10 millones a Cofide - Andina/Difusión - Archivo

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

En un contexto en el que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan el 99% del aparato productivo del país, y generan alrededor de 10 millones de empleos, presentó el Perú Business Fest 2026, una plataforma orientada a acercar herramientas de inteligencia artificial, financiamiento, asesoría especializada y redes de negocio a empresas en crecimiento y startups.Cofide

Durante el lanzamiento, realizado con la participación de representantes del ecosistema empresarial, financiero y de innovación, Cofide informó que la edición 2026 del Perú Business Fest se realizará del 14 al 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima.

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La plataforma fue anunciada bajo el concepto “InnovAcción que transforma empresas”, con énfasis en convertir el conocimiento, la tecnología y el financiamiento en herramientas aplicables para la gestión empresarial.

Aporte

“La micro, pequeña y mediana empresa en el país representa el 99% del aparato productivo. Es el principal generador de puestos de trabajo, el principal motor de la economía”, señaló el presidente ejecutivo de Cofide, Jorge Velarde, durante la presentación.

El ejecutivo sostuvo que muchas empresas aún enfrentaban limitaciones para competir debido a brechas de asistencia técnica, digitalización, acceso a tecnología y financiamiento.

Refirió que uno de los principales ejes del anuncio fue la necesidad de acelerar la adopción de herramientas digitales y de inteligencia artificial en el tejido empresarial.

Durante la presentación se destacó que el Perú invierte solo el 0.18% de su PBI en innovación, un nivel considerado aún bajo para que las empresas, especialmente aquellas de menor tamaño o de base tecnológica, puedan elevar su productividad y competir en mejores condiciones.

“Tenemos que movilizar ese ecosistema de financiamiento para que pueda ayudar a cerrar las brechas de digitalización, de transformación, de innovación que requieren las empresas”, afirmó Velarde.

El presidente ejecutivo de Cofide indicó que el objetivo será articular a entidades financieras, proveedores tecnológicos, inversionistas, startups y especialistas para facilitar el acceso a soluciones concretas para los negocios.

Temas especializados

La propuesta presentada para el 2026 contemplará cuatro hubs especializados.

- El Escala Hub concentrará espacios de financiamiento, desarrollo empresarial, clínicas de negocio y capacitación.

- El Innovation Hub acercará soluciones tecnológicas, inteligencia artificial y transformación digital.

- El Startup & Funding Hub conectará startups con inversionistas, aceleradoras y mecanismos de financiamiento.

- El Networking & Experience Hub reunirá a empresarios, emprendedores, inversionistas e instituciones en espacios de conexión estratégica.

Previsiones

Cofide proyectó para la próxima edición más de 15,000 asistentes, 100 stands, más de 80 talleres y 2,000 asesorías especializadas.

La organización también anunció que el evento contará con espacios de demostración tecnológica, talleres de IA aplicada a negocios, ruedas de negocio con proveedores tecnológicos, mentorías para startups, reuniones con inversionistas y clínicas de asesoría en materias como finanzas, marketing, estrategia, digitalización, comercio exterior y gestión empresarial.

La edición 2026 también se integrará al Perú Tech Week, junto con el Perú Venture Capital Conference, organizado por PECAP, y la Experiencia Endeavor.

Con esta articulación, Cofide buscará reunir en una misma agenda a actores vinculados al emprendimiento, la inversión, la tecnología y el desarrollo empresarial.

La organización tomó como antecedente la edición 2025 del Perú Business Fest, que reunió a más de 12,000 asistentes, más de 50 conferencias, más de 1,200 asesorías personalizadas y generó más de 5.8 millones de soles en oportunidades comerciales a través de rondas de negocio y espacios de matchmaking.

Con esta convocatoria, Cofide invita a organizaciones que quieran contribuir al fortalecimiento del sector pyme desde la innovación, el financiamiento y la tecnología.

Para conocer más detalles, solo hay que ingresar a la web oficial del evento (aquí)

(FIN) NDP/SDD/JJN