Colegio de Ingenieros del Perú es aliado estratégico para una minería formal y sostenible

El decano del Colegio de Ingenieros del Perú-Lima, Edwin Chavarri, destacó que el Colegio de Ingenieros del Perú es un aliado estratégico del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en su esfuerzo por impulsar una minería formal y sostenible.

Con la participación del ministro de Energía y Minas, ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz se inauguró la Semana de la Ingeniería de Minas 2026, organizada por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima).

El titular del Minem expresó su reconocimiento al CIP Lima y al Capítulo de Ingeniería de Minas por importante contribución al fortalecimiento institucional del sector.

"Desde el ministerio reafirmamos nuestra disposición de seguir trabajando de manera articulada con ustedes. Que esta semana sea un espacio fructífero de reflexión, aprendizaje y propuestas, que contribuyan al fortalecimiento de la ingeniería peruana y al desarrollo que nuestro país necesita", afirmó el ministro de la Cruz.

Por su parte, el ingeniero CIP Edwin Chavarri, decano del CIP Lima, en su discurso de bienvenida, se refirió al rol de la ingeniería en el impulso de una minería formal, moderna y sostenible.

“El CIP Lima reafirma su compromiso de estar al servicio del Estado y del país, aportando conocimiento técnico, capacidad profesional y una visión estratégica que contribuya a fortalecer la toma de decisiones públicas en un sector clave para el desarrollo nacional”,afirmó Chavarri.

Por su parte, el Ing. CIP Jorge Soto, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas, subrayó el lema de la semana: Minería responsable: forjando el futuro del Perú.

“Porque cuando un ingeniero de minas actúa con convicción, el Perú avanza, y cuando lo hacemos unidos, como comunidad profesional, nada nos detiene. Sigamos construyendo una minería moderna, responsable y competitiva”,enfatizó Soto.

El primer día de la semana del Ingeniero de Minas contó con la participación del Ing. CIP Carlos Talavera, viceministro de Minas, quien desarrollo una conferencia titulada “Visión a futuro y proyectos clave de la minería al 2025”.

Tras ello, se realizó la mesa redonda “Impulsando el crecimiento sostenible del ecosistema minero”, donde participaron reconocidos especialistas de los sectores público y privado.

Sé parte de la Semana de la Ingeniería de Minas

La Semana del Capítulo de Ingeniería de Minas se realiza del 12 al 17 de enero, en el marco de las celebraciones por el Día del Ingeniero de Minas en el Perú, que se conmemora cada 14 de enero, para rememorar la creación de la Escuela de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Asimismo, a lo largo de la semana podrán disfrutar de conferencias magistrales, mesas redondas y espacios de networking, en los que participarán los principales actores del sector minero nacional.

Además, se han programado actividades de reconocimiento y confraternidad dirigidas a los miembros del Capítulo, como el reconocimiento institucional a los ingenieros de minas que cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional.

La cita es en el auditorio principal del CIP Lima, ubicado en calle Barcelona 240, San Isidro. Pueden ver la programación completa en este enlace: https://ciplima.org.pe/wp-content/uploads/2026/01/PROGRAMA-C..." target="_blank" class="ApplyClass">Semana de la Ingeniería de Minas 2026.