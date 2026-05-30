Comercio electrónico: 15.6 millones ya compran online y billeteras digitales lideran pagos

Andina/Jhony Laurente

Lima 30 May. (ANDINA) -

Alrededor de 15.6 millones de peruanos ya realizan compras por internet, según cifras de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). Esto coincide con un contexto donde las billeteras digitales concentran más de la mitad de los pagos en el sector de comercio electrónico.

De acuerdo con Tupay,cerca del 60% de los pagos en e-commerce se realizan con los aplicativos Yape y Plin, lo que refleja un cambio sostenido en los hábitos de consumo y una menor dependencia del efectivo en el país, acelerado tras el paso de la pandemia delcovid-19.

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Según Ricardo Pacheco, CEO de Tupay, el crecimiento del ecosistema de pagos digitales en Perú se acelera especialmente en campañas de alta demanda comoCyber DaysyCyber Wow, impulsado por consumidores que buscan rapidez y seguridad en las transacciones.

“El consumidor ya no solo busca comprar online, sino pagar de forma rápida, segura y sin fricciones. En ese contexto, las billeteras digitales vienen ganando un rol protagónico”, señaló en declaraciones a laAgencia Andina.

Capece señala queel comercio electrónico ya representa alrededor del 5.4% del Producto Bruto Interno (PBI) de Perú, mientras que el Banco Central de Reserva (BCR) identifica que el crecimiento del sistema de pagos está siendo impulsado por operaciones de bajo valor mediante billeteras digitales.

Aunque el efectivo aún mantiene presencia, especialmente en negocios tradicionales o zonas con menor bancarización, la tendencia apunta hacia una mayor digitalización. “Cuando el usuario encuentra confianza, disponibilidad y una buena experiencia de pago, migra naturalmente hacia medios digitales”, sostuvo el ejecutivo.

En paralelo,más de 332,000 comercios ya venden online en Perú, lo que evidencia que la digitalización dejó de ser exclusiva de grandes empresas y se viene expandiendo entre pequeños negocios y emprendimientos que buscan aprovechar el crecimiento del comercio electrónico.

Sobre el perfil del comprador digital, Pacheco explicó queel consumidor peruano es hoy “más práctico, móvil y exigente”, pues prioriza experiencias de compra simples, pocos pasos al pagar y confirmaciones inmediatas. Entre las categorías más demandadas figuran telecomunicaciones, entretenimiento, aerolíneas, electrodomésticos y servicios básicos.

“El consumidor digital peruano es ahora un usuario más informado y con expectativas altas; quiere pagar rápido, sentirse seguro y tener alternativas si un método de pago no funciona”, afirmó.

Respecto a las perspectivas para este año, el CEO de Tupay anticipó una mayor consolidación de las billeteras digitales, una demanda creciente por pagos inmediatos e interoperables, y más inversiones de empresas en infraestructura tecnológica para responder a campañas de alto tráfico sin afectar la experiencia del usuario.

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