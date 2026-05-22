Comercio electrónico: consumidores exigen transacciones más rápidas, seguras y simples

Andina/Cortesía

Lima 23 May. (ANDINA) -

La experiencia de compra, la rapidez en las entregas y la seguridad en los pagos se han convertido en los principales factores que marcan el nuevo comportamiento del consumidor peruano en el comercio electrónico, coincidieron representantes de empresas líderes del sector durante el evento e-Summit Perú eCommerce 2026, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Mariana Pareja, gerente de Marketing de Mercado Libre, sostuvo que el consumidor peruano es hoy mucho más exigente, sofisticado y conocedor debido al aumento de la competencia y las múltiples alternativas disponibles en el mercado digital.

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“Nos toca estar atentos a todo el proceso de compra. La rapidez en las entregas y el fortalecimiento de la red logística son fundamentales”, señaló, destacando que actualmente el 65 % de los envíos en Lima se entregan el mismo día o en 24 horas.

Remarcó, además, que el crecimiento del e-commerce ya no se concentra solo en Lima, sino también en regiones como Cusco, Arequipa y Trujillo, lo que eleva la exigencia para las empresas del sector.

Por su parte, Christians Mory, gerente comercial de Establecimientos, Alianzas & Adquirencia de Diners Club, afirmó que los consumidores buscan cada vez más simplicidad, rapidez y confianza en las transacciones digitales. Indicó que las empresas ya no piensan solo en campañas comerciales, sino en ofrecer experiencias de compra sin fricción o sin que perjudique la transacción.

“La experiencia global obliga a acelerar la madurez digital. Hoy el consumidor espera procesos rápidos, simples y seguros”, comentó al destacar la importancia de la ciberseguridad y la tecnología para reducir fraudes.

En tanto, José Herrera, eCommerce Expert de Mapfre, señaló que la omnicanalidad ha transformado completamente la experiencia de compra y obliga a las compañías a reorganizar sus procesos. “El peruano ya no compra solo productos, compra experiencias”, afirmó.

Los panelistas resaltaron que ofrecer diversos medios de pago fortalece la confianza del consumidor y mejora la fidelización, en un escenario donde también empiezan a ingresar nuevos actores financieros y neobancos (entidades financieras digitales) al mercado peruano.

Durante el evento, Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, destacó que el consumidor peruano digital ha evolucionado significativamente en la última década. Según datos expuestos en el foro, el número de compradores digitales se triplicó en cinco años, pues pasó de 6 millones en 2019 a 18.7 millones en 2024, lo que evidencia un cambio estructural en la forma de consumir y competir en el mercado peruano.

Además, el 71% de los consumidores investiga por internet antes de comprar y el 74% de las compras digitales ya se realiza desde dispositivos móviles.

Al respecto, los ponentes coincidieron en que las aplicaciones móviles se han convertido en el principal canal de crecimiento del e-commerce, siguiendo modelos impulsados por plataformas asiáticas como Temu y Shein.

Finalmente, Chávez resaltó la evolución de los medios de pago digitales donde la tarjeta de débito sigue liderando las transacciones, aunque observa un crecimiento dinámico de las tarjetas internacionales y las transferencias cuenta a cuenta.

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