Comercio Exterior: Mincetur lideró la primera sesión de comisión multisectorial en el 2026

Andina/Mincetur Lideró Primera Sesión De La

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lideró la primera sesión del 2026 de la Comisión Multisectorial para la Facilitación del Comercio Exterior (Comufal), espacio en el que representantes del sector público y privado presentaron los principales avances y acciones desarrolladas durante el primer semestre del presente año para mejorar la competitividad de la cadena logística del Perú.

Durante la sesión realizada ayer en la sede del Mincetur, encabezada por el viceministro de Comercio Exterior, César Llona Silva, se compartió el enfoque que orienta las acciones para fortalecer el sistema logístico nacional.

El objetivo es mejorar la circulación de la carga pesada, reduciendo tiempos y costos, e incrementando la previsibilidad, mediante la promoción de los corredores interoceánicos a través de mesas logísticas en el norte, centro y sur del país.

Asimismo, se aprobó el impulso a la implementación de las recomendaciones del Estudio de la Herramienta de Facilitación del Comercio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el plan de trabajo 2026 que contiene las acciones priorizadas en la Hoja de Ruta vigente y atiende lo establecido por la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Registro Unificado de Comisiones del Poder Ejecutivo (RUCPE).

La Comufal es un espacio, liderado por el Mincetur, que cuenta con la participación de 12 entidades públicas y privadas. Esta comisión sirve como un espacio donde se proponen mecanismos, acciones y herramientas para la facilitación del comercio, contribuir al cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC y la implementación de una política de logística de carga.

Esta primera sesión contó con la presencia de los miembros de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, y la Asociación Peruana de Agentes Marítimos como representantes de los operadores de comercio exterior.

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