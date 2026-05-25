“Comercio y finanzas son intensivos en uso de tecnologías de la comunicación” [Entrevista]

Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

El presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Jesús Guillén, aseguró que las telecomunicaciones son uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el crecimiento económico.

Para conocer su visión sobre el sector concedió una entrevista alSuplemento Económikadel

Diario El Peruano.

- Las telecomunicaciones han dado un salto significativo en Perú, ¿cuál es la influencia del sector en el desempeño económico del país?

–Las telecomunicaciones constituyen un insumo fundamental en de los diversos elementos que posee la economía para desarrollarse. En campos muy concretos como la pesca, por ejemplo, en el que estas son indispensables a lo largo del litoral para el adecuado desempeño sectorial, el impacto de su masificación ha sido importante.

En la minería también poseen una gran influencia; al considerar que se trata de la primera actividad productiva de la nación, genera amplias oportunidades.

El 96% de hogares tiene acceso a internet: en zonas rurales servicio se duplicó en 6 años

En la actualidad, dos empresas emplean la tecnología 5G en sus operaciones; pronto, diversos grandes almacenes utilizarán la inteligencia artificial (IA), si es que ya no lo están haciendo. Los propios operadores de telecomunicaciones aplican estas nuevas herramientas a fin de atender a sus usuarios. Todo esto demuestra que, sin dicha conectividad, resultaría imposible hablar de desarrollo.

En el plano industrial, ¿cuál ha sido el impacto de este sector?

–Hay un impacto que aún no se puede determinar en términos cuantitativos, pero que resulta tangible. No obstante, los mayores resultados se observan en rubros como el comercio y las finanzas, debido a que esos servicios son intensivos en el uso de las tecnologías de la comunicación. En la actualidad, el Perú, como casi todo el mundo, emplea dicha infraestructura para realizar prácticamente la totalidad de sus operaciones productivas.

Diversas investigaciones intentan demostrar el impacto cuantitativo de este sector; la dificultad radica en que, teóricamente, resulta complejo determinar cuánto han influido las telecomunicaciones en ese aspecto. Se observan excepciones como el caso de la electricidad; sin embargo, en lo que respecta al desarrollo de las carreteras, la producción y los servicios, esto metodológicamente constituye un tema pendiente de cuantificar.

Lo que sí se ha cuantificado es el impacto de la inversión en dicho sector. Así, se determinó que un crecimiento de 1% en este rubro puede influir positivamente hasta en 1.5% del producto bruto interno (PBI). Respecto al uso de internet, también se efectuaron análisis sobre la materia.

En el caso de las inversiones realizadas en telecomunicaciones, ¿han sido las necesarias para desarrollar el sector?

–A diferencia de otras actividades, hoy, las inversiones en este rubro se desarrollan bajo el ámbito privado. Como es de conocimiento general, no existen operadores estatales, razón por la cual las empresas deciden invertir en función estrictamente de sus necesidades de mercado y expectativas empresariales.

Por tal motivo, la labor del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) consiste en aplicar una política de competencia, de tal manera que las reglas sean claras y transparentes para que las empresas inviertan y obtengan la mayor participación de mercado posible.

Esto, lógicamente, se traduce en mejores servicios para los usuarios y tarifas más competitivas.

Hace aproximadamente diez años, la empresa dominante era Telefónica, la cual debía realizar una serie de inversiones establecidas para expandir el servicio. Hoy, la posición de liderazgo le corresponde a Claro debido a dos razones: la primera responde a las decisiones comerciales tomadas por los propios operadores; la segunda, a que la regulación ha permitido este desarrollo.

Entonces, en este campo no existen compromisos de inversión establecidos en la actualidad. Anteriormente, estos compromisos estuvieron en el contrato ley y Telefónica los cumplió todos. Osiptel supervisó el desarrollo de esas inversiones y no se registraron problemas. Ahora las inversiones corresponden a la iniciativa privada y el mercado hace su trabajo. Como regulador, hacemos que el mercado mantenga su equilibrio.

Precisamente, tomando en cuenta lo manifestado, ¿cuál es el rol del Osiptel en la actualidad?

–La institución se introduce en el campo tecnológico de manera plena. En lo que respecta a la IA, pronto se presentarán novedades sobre su expansión y regulación.

Como entidad reguladora, ya se aplica esta herramienta para ayudar a los usuarios y atender sus consultas. Hoy en día, quien navegue por el portal institucional encontrará una serie de aplicativos que le serán de gran utilidad en ámbitos como la seguridad ciudadana o el estado de su servicio, ya sea corporativo o individual.

De este modo, destacan plataformas como Checa tu Línea y Checa tu Trámite. En total, son ocho herramientas de control a las que se accede libremente para conocer la situación del sector e, inclusive, resolver reclamos. Además, se busca que estas opciones, exclusivas de la web, resulten accesibles desde equipos móviles.

En la propia institución también se están desarrollando cambios. Se potencian las tecnologías de la información, por lo que se requiere personal más especializado; en un contexto de transformación digital, resulta lógico contar con profesionales que posean conocimientos sobre estas materias..

Si bien es cierto la cobertura de las telecomunicaciones en el país es amplia, aún no se llega el 100%, ¿que falta por hacer para alcanzar niveles de cobertura plenos?

–En efecto. Prácticamente todo el territorio se encuentra comunicado; sin embargo, todavía queda una pequeña parte de la población con dificultades para acceder a esta prestación.

En ese sentido, la tecnología satelital ha logrado avances fundamentales para reducir estas brechas. Hoy se dispone de satélites de órbita terrestre baja (LEO) que permiten que internet y, en general, los servicios de conectividad sean más accesibles. Ello significa que cualquier usuario dentro del área de alcance se une a la red, utiliza las señales en su dispositivo móvil y se comunica con quien se halle en dicho rango.

Ese servicio ya se encuentra activo en el Perú. El Osiptel trabaja para que la regulación sea lo más ligera posible, de tal forma que la prestación esté disponible para todos. Con ello, se proyecta satisfacer las necesidades del 100% de la población.

No obstante, resulta necesario desarrollar una política de demanda; es decir, que el Estado favorezca a los pueblos más alejados brindando un apoyo similar al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), de tal modo que, mediante algún tipo de subsidio, les permita a los pobladores de estas zonas adquirir aparatos y señal a precios más asequibles.

Acceso a internet

El 96% de los hogares peruanos ya cuenta con acceso a internet fijo o móvil al cierre del 2025, según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel).

El director de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel, Lennin Quiso, afirmó que esta cifra representa un aumento de 19.8 puntos porcentuales frente a lo registrado en el 2019 (76.2%) y confirma la tendencia ascendente en la conectividad nacional. “Esto significa que alrededor de 10.3 millones de hogares peruanos están conectados a internet al finalizar el año anterior”, refirió el funcionario.

Detalló que el cambio más notable se dio en las zonas rurales, en donde el acceso prácticamente se duplicó en los últimos seis años, pasando de 41.5% el 2019 a 85.8% el 2025. “Este salto refleja cómo la digitalización está llegando a comunidades que antes se encontraban desconectadas”, enfatizó Quiso.

Asimismo, el acceso a internet también evidenció un mayor avance en los hogares del sector socioeconómico D-E, pasando de 64.5% el 2019 a 93.7% el 2025.

Internet

- En el 2025 se siguió registrando en Perú un crecimiento sostenido en el acceso a internet, tanto en conexiones fijas como móviles.

- Según Erestel, en el 2025 el uso de internet móvil estuvo impulsado, principalmente, por la banca electrónica y las llamadas VoIP.

- La encuesta también precisó que, en el ámbito nacional, el año pasado el uso de internet creció casi en todas sus modalidades, destacando su aplicación en operaciones de banca electrónica.

- Se mantiene la tendencia creciente del acceso a internet en todos los ámbitos, y ya supera el 97% de los hogares del resto urbano.

- Cerca del 16% de las personas utilizó herramientas de inteligencia artificial. Su uso más frecuente se observó en Lima Metropolitana.

- 60% de los usuarios en Perú utiliza las plataformas de comunicación instantánea y billeteras digitales.

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