Comex-Perú: eliminación de trabas burocráticas impulsará inversión privada y competividad

Archivo - Perú.- IPE: economía peruana crecería más de 3% en 2026 pese al impacto de El Niño - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La eliminación de trabas burocráticas, la simplificación administrativa y la digitalización del Estado tendrían un impacto significativo en la competitividad del país y en el impulso de la inversión privada, sostuvo el gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, Rafael Zacnich.

Tras el mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori, el representante del gremio señaló que estas medidas contribuirían a elevar la productividad y recuperar competitividad en diversos sectores de la economía.

"Desde Comex hemos hecho bastante campaña por el hecho de empujar esta simplificación administrativa y digitalización del Estado para efecto de generar mayor productividad y competitividad, competitividad que hemos perdido por largos años en muchos sectores", manifestó en declaraciones a la agencia Andina.

Zacnich indicó que uno de los sectores donde estas reformas tendrían un efecto inmediato es el comercio exterior, debido a las brechas existentes en infraestructura y logística.

Precisó que, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país mantiene una brecha de infraestructura y logística asociada a conectividad y procesos superior a los 92,000 millones de soles.

Sostuvo que cerrar esa brecha permitiría elevar la competitividad y mejorar la conectividad para las exportaciones e importaciones, las cuales actualmente enfrentan problemas de congestionamiento e inseguridad.

Inversión

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú afirmó que avanzar en la simplificación administrativa, eliminar trabas burocráticas y acelerar los procesos de compras públicas, así como la ejecución de estudios y expedientes de factibilidad, contribuiría a dinamizar la inversión.

"Todo te va a mover la aguja para hacer el verdadero motor de crecimiento, que es la inversión", señaló.

En ese sentido, consideró que el anuncio sobre desregulación incluido en el mensaje presidencial constituye un aspecto relevante para la reactivación económica.

Agenda urgente

Asimismo, sostuvo que el país enfrenta una agenda urgente que requiere atención inmediata para mejorar la ejecución de los recursos públicos.

Explicó que entre las principales prioridades figuran la preparación frente al Fenómeno del Niño, el combate a la inseguridad ciudadana vinculada al crimen organizado y la simplificación administrativa para acelerar la ejecución de obras en todos los sectores.

"Hay una larga lista de temas de agenda pendiente en lo que se refiere a la reconstrucción del Estado para ejecutar bien los recursos públicos", indicó.

Añadió que la simplificación administrativa debe aplicarse no solo al comercio exterior, sino también a sectores como salud y educación.

Finalmente, advirtió que, si no se eliminan las trabas burocráticas, será difícil acelerar el crecimiento económico.

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