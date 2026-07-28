Comex-Perú plantea destrabar inversiones para fortalecer confianza empresarial

Archivo - Perú.- Comex-Perú: eliminación de trabas burocráticas impulsará inversión privada y competividad - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El gerente de Estudios Económicos de Comex-Perú, Rafael Zacnich, sostuvo que una de las principales medidas que debería adoptar el Gobierno durante sus primeros 100 días para recuperar la confianza empresarial es acelerar la ejecución de los principales proyectos de inversión que permanecen paralizados desde hace varios años.

En declaraciones a la Agencia Andina, señaló que la estabilidad jurídica debe traducirse en acciones que permitan destrabar inversiones en sectores estratégicos como infraestructura, irrigación y minería, reduciendo los retrasos que afectan su desarrollo.Como ejemplo, mencionó que proyectos de irrigación como Majes Siguas, Chavimochic, Alto Piura y Chinecas permanecen entrampados desde hace más de 10 o 15 años.Explicó que estas iniciativas podrían ampliar la frontera de exportación agrícola en alrededor de 200,000 hectáreas, superficie equivalente a la que actualmente se destina a la exportación, pero continúan retrasadas por regulaciones vinculadas a los gobiernos regionales y municipalidades que tienen a su cargo estos proyectos.Mayor coordinaciónZacnich indicó que una parte importante de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura se encuentra bajo responsabilidad de los gobiernos subnacionales.Precisó que, de un total estimado de entre 60 y 70 proyectos, más del 65% o 70% está en manos de los gobiernos regionales y municipales.En ese sentido, sostuvo que la ejecución de las inversiones no depende únicamente del Poder Ejecutivo, sino también de las acciones que adopten las autoridades subnacionales para viabilizar los proyectos."Por más buena voluntad que tenga el Ejecutivo, si el gobierno regional o el municipal no hace las acciones pertinentes para que se ejecute, se terminan entrampando", manifestó.MineríaEl representante de ComexPerú indicó que otro de los sectores afectados es la minería, donde existe una cartera de proyectos superior a 63,000 millones de dólares que permanece entrampada desde hace más de 15 años.Asimismo, señaló que, según informes del Instituto de Economía, desarrollar un proyecto minero en el Perú puede tomar en promedio 28 años e incluso hasta 40 años, mientras que a nivel internacional el plazo es menor de 15 años.Afirmó que esta situación reduce la competitividad del país y limita la capacidad para atraer nuevas inversiones.Primeras medidasZacnich consideró que las primeras acciones para acelerar las inversiones podrían implementarse mediante decretos de urgencia, mientras se tramitan posteriormente los decretos legislativos correspondientes."Si algo tiene que hacer inmediatamente es con esos decretos de urgencia", indicó.

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