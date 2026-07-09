Comisión Multisectorial aprueba Plan de Acción para promover la formalización laboral

Archivo - Perú.- Ministerio de Trabajo fortalece diálogo para promover inclusión laboral de LGTBIQ+ - Andina/Difusión - Archivo

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la Formalización Laboral, que preside el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a través del Viceministerio de Trabajo, aprobó este miércoles el Plan Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040, a fin de reducir los índices de informalidad en el trabajo que tiene nuestro país.

Durante la octava sesión de este grupo especializado, integrado por 21 instituciones públicas (entre ministerios y dependencias), el viceministro de Trabajo, Tomás Flores Noriega, señaló que el objetivo de este documento es convertir una visión de largo plazo en acciones concretas, articuladas y medibles que contribuyen a implementar el empleo formal. “Actualmente, lainformalidad laborales un problema que debemos revertir de manera articulada en los próximos años”, agregó.

“Debemos continuar este trabajo articulado para consolidar el crecimiento del empleo. Esta visión trasciende periodos de gobierno y expresa un compromiso de Estado.La formalización laboral no solo contribuye al crecimiento económico sostenible, sino que también fortalece la legalidad del trabajo, la seguridad de las familias y la competitividad de las unidades productivas en la cohesión social”, manifestó el viceministro Flores Noriega.

Como se sabe, la Comisión Multisectorial aprobó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral (ENFL) 2026-2040, la cual estableció seis ejes estratégicos:

1. Promoción del capital humano.

2. Mejora del marco normativo e incentivos.

3. Fortalecer la inspección del trabajo y los mecanismos de orientación y prevención.

4. Promoción del acceso a la protección social.

5. Promoción de la diversificación productiva.

6. Promoción de la cultura de la legalidad.

El Plan de Acción articula los esfuerzos de diversos sectores y agencias gubernamentales que se constituyen como el principal instrumento para implementar la ENFL.

Este Plan fue aprobado por unanimidad por los representantes de la entidad estatales que acudieron a la octava sesión de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la Formalización Laboral.

El MTPE indicó que las próximas acciones de este grupo de trabajo especial son la publicación del Decreto Supremo que aprueba el Plan Multisectorial y el inicio de la implementación, seguimiento y evaluación de dicho documento.