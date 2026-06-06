Compañías aceleran negocios digitales, pero aún operan sin procesos básicos de validación

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El ecosistema empresarial peruano continúa creciendo a gran velocidad. Solo durante los primeros meses del 2026 se crearon más de 45,000 nuevas empresas en el país, mientras que actualmente el Perú supera los 2.4 millones de negocios formales.

Esta expansión también ha acelerado las operaciones comerciales digitales y las relaciones entre empresas, muchas de las cuales hoy se concretan de manera remota y en menos tiempo. En ese contexto, cada vez más compañías realizan acuerdos comerciales sin validar adecuadamente a proveedores, clientes o socios estratégicos, quedando expuestas a contingencias financieras, tributarias y reputacionales.

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En paralelo, los casos vinculados a proveedores ficticios, empresas con Registro Único del Contribuyente (RUC) inactivo o compañías con alertas financieras vienen generando preocupación dentro del entorno corporativo. De acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), actualmente existen miles de contribuyentes registrados con condición de “no habido” o con inconsistencias tributarias, una situación que puede impactar directamente en operaciones comerciales y procesos de facturación.

Para Vicente Cruz, CEO de Sheriff, muchas empresas todavía continúan tomando decisiones comerciales basadas únicamente en referencias o contactos, sin revisar información clave antes de concretar acuerdos.

“Aspectos básicos como el estado del RUC, antecedentes financieros o alertas vinculadas a una empresa pueden ayudar a identificar señales tempranas y evitar problemas posteriores relacionados con incumplimientos o contingencias tributarias”, explicó.

Entre los principales elementos que Cruz recomienda revisar antes de cerrar acuerdos comerciales se encuentran:

- Estado activo y condición del RUC,

- Historial financiero y nivel de endeudamiento,

- Alertas o antecedentes negativos,

- Tiempo de operación de la empresa,

- Validación de representantes legales o actividad económica.

La necesidad de fortalecer estos procesos viene creciendo junto con la digitalización empresarial y el incremento de operaciones comerciales remotas, especialmente entre micro y pequeñas empresas (mypes), startups y empresas en expansión.

“El riesgo empresarial hoy no está únicamente en grandes operaciones. También puede aparecer en relaciones comerciales cotidianas con proveedores o empresas que no cuentan con información clara, actualizada o validada. Por eso, incorporar procesos básicos de revisión previa se está volviendo cada vez más importante dentro de las organizaciones”, finalizó Cruz.

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