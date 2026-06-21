Compra y gestión de cartera vencida del sistema financiero crecería 11% este 2026

Andina/La Compra Y Venta De Cartera De Créditos

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El mercado peruano de la compra y gestión de activos financieros especializado en créditos vencidos y castigados (NPLs por sus siglas en inglés) ha crecido significativamente en los últimos años.

“De hecho, en los últimos 4 a 5 años, el mercado de NPLs ha crecido a una tasa promedio anual de 7% a 9%, impulsado por la mayor profundización del crédito, ciclos económicos adversos y los efectos post-pandemia”,señaló Carlos Farro, CEO de Vanzul Fintech.

Bajo esquemas tradicionales, solo entre 5% y 10% de los deudores morosos logra reinsertarse efectivamente en el sistema financiero peruano.

“Con modelos analíticos avanzados y gestión personalizada, esta tasa puede incrementarse a rangos de 15% a 25%, al mejorar la comprensión del cliente y ofrecer soluciones sostenibles”indicó Farro.

En el Perú, al cierre del 2025 el mercado de compra y administración de créditos vencidos y castigados se estima actualmente entre 40,000 millones y 50,000 millones de soles, considerando tanto los créditos en mora dentro del sistema financiero, expresó Farro.

Este mercado involucra aproximadamente entre 3.5 y 4.5 millones de deudores, principalmente personas naturales, que han tenido eventos de incumplimiento crediticio y hoy se encuentran parcial o totalmente excluidos del sistema financiero formal.

La adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar el análisis de datos y el modelado predictivo, serán aspectos fundamentales para el crecimiento del mercado.

Las tendencias de los últimos tiempos incluyen la creciente importancia del análisis de datos para la evaluación de riesgos y estrategias específicas de recuperación de deuda, y el aumento de las plataformas digitales para la gestión de préstamos dudosos.

“Se proyecta un crecimiento anual de 9% a 11% con mayor venta y rotación de portafolios hacia gestores especializados”,enfatizó Farro.

Por su parte, Vanzul perteneciente a Capital Pacífico Fintech, especializada en créditos vencidos y castigados (NPLs), reporta un incremento de sus operaciones, al cierre del 2025 administraba más de 198 millones de soles en NPLs y para el 2026 prevé incrementarla a los 650 millones de soles.