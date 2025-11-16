Compradores públicos de entidades de Lima y Callao recibirán asistencia técnica

Compradores públicos de las entidades de Lima y Callao recibirán asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación pública a cargo de personal de la OECE,. - Andina/Cortesía

Lima 16 Nov. (ANDINA) -

Un total de 300 compradores públicos de las entidades de Lima y Callao recibirán asistencia técnica y orientación en la normativa de contratación pública a cargo de un grupo de expertos del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley N.º 32069.

En el marco de la estrategia“OECE en acción: Capacitación y asistencia en tu región”,dicho seminario-taller se desarrollará los días

lunes 17 y martes 18 de noviembre desde las 8:00 a.m., en la sala Kuelap del Ministerio de Cultura.

En la mañana de dichas fechas, se abordarán de forma integral temas como: Actuaciones Preparatorias, Contratos Menores, Procedimientos Competitivos y No Competitivos, Evaluación y Calificación de Propuestas, Ejecución Contractual y Solución de Controversias.

En horas de la tarde, la asistencia técnica se centrará en casos reales y consultas específicas formuladas por los servidores de las entidades públicas asistentes;permitiendo que los equipos técnicos del OECE brinden orientación directa sobre la interpretación y aplicación de la normativa vigente, reforzando así la gestión institucional desde la práctica.

A través de esta estrategia, el OECE lleva orientación práctica y especializada sobre la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento.

Ya suman 400 profesionales capacitados en las regiones de Piura y Trujillo, consolidando las acciones para fortalecer las competencias de servidores públicos en materia de contrataciones públicas.

La inscripción para los interesados está habilitada a través del Aula Virtual del OECE ( https://aulavirtual.oece.gob.pe/" target="_blank" class="ApplyClass">

>) y se entregará constancia de participación a quienes asistan a ambas jornadas.

El OECE reafirma su compromiso con la descentralización de la capacitación y la asistencia técnica, fortaleciendo en territorio la correcta aplicación de la normativa y promoviendo una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.