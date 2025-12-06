Compromiso del MEF es brindar estabilidad para que inversiones se traduzcan en empleo

La ministra Denisse Miralles participó en la clausura del evento Andesmin 2025 en la ciudad de Ica. - Andina/Mef/Difusión

Lima 7 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el compromiso de brindar estabilidad, acompañamiento técnico y un entorno que permita que cada inversión se traduzca en empleo, competitividad y bienestar para las familias peruanas, resaltó la titular del sector, Denisse Miralles.

En la clausura del eventoAndesmin 2025,desarrollado del 4 al 6 de diciembre en Ica, la ministra de Economía remarcó que el Perú consolida su recuperación económica sobre bases sólidas, gracias a

un entorno de estabilidad macroeconómica y un clima más favorable para invertir.

Precisó que entre enero y septiembre de 2025 la economía creció 3,3 %, mientras que la demanda interna avanzó 5,9 % en el tercer trimestre,

“acumulando siete trimestres consecutivos de crecimiento”.

Asimismo, destacó que la inversión privada aumentó 11,4 % en el tercer trimestre de 2025, su mayor ritmo desde 2021, y

la inversión pública superó los S/ 49 mil millones entre enero y noviembre.

“Estamos impulsando medidas concretas para acelerar las inversiones públicas y privadas, fortalecer la estabilidad fiscal y garantizar un marco normativo moderno, eficiente y predecible.La confianza se construye con hechos, con resultados y con diálogo, y ese es el enfoque con el que venimos trabajando”,enfatizó Denisse Miralles.

En el evento que convocó a empresarios del sector minero, autoridades de la Mancomunidad y líderes locales, destacó quelas regiones que integran la Mancomunidad Regional de los Andes concentran más del 37 % de la inversión minera nacional,reafirmando el rol estratégico de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín en el crecimiento económico.

Subrayó que la articulación regional se está consolidando como un motor fundamental para atraer inversiones y dinamizar la generación de oportunidades en los territorios de la Mancomunidad.

Denisse Mirallesresaltó también el sólido desempeño exportador del sector minero y de miembros de la Mancomunidad,lo que refleja el enorme potencial geológico del país y la capacidad del sector para generar divisas, empleo y desarrollo local, puntualizó.

En esa línea, informó queel MEF continúa fortaleciendo el acompañamiento técnico al sector a través del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI),encargado de monitorear permanentemente los principales proyectos mineros, identificar cuellos de botella y facilitar la toma de decisiones oportunas.

La ministra detalló que, en la Mancomunidad Regional de los Andes, el MEF viene acompañando proyectos clave como

Las Bambas, Trapiche, Inmaculada, Coroccohuayco, Mina Justa y Toromocho.

Estos proyectos representan más de US$ 900 millones programados para el 2025. De este monto, más de US$ 500 millones ya han sido ejecutados, reflejando avances significativos en la etapa de inversiones comprometidas.

“De manera paralela, y en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas,se viene gestionando a nivel nacional el desarrollo de una cartera total de 65 proyectos mineros por US$ 63 mil millones,además de una cartera de exploración que comprende 80 proyectos adicionales”, concluyó.

