Los retos actuales de las oficinas de propiedad industrial y las denominaciones de origen en la Comunidad Andina, serán abordados este 19 y 20 de noviembre durante la conmemoración del 25 aniversario de la Decisión 486, que es el régimen común de protección de la creatividad en la industria del bloque andino.

Aprobada en septiembre del año 2000, la Decisión 486 ha sentado las bases para un sistema armonizado de protección de invenciones, marcas, diseños industriales y otros activos intangibles, fortaleciendo la competitividad empresarial y promoviendo la innovación en los cuatro Países Miembros.

“La Decisión 486, norma subregional que estableció el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido clave en la consolidación del proceso de integración en materia de propiedad intelectual en Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú”,indicó la Comunidad Andina.

En ese sentido, en el marco de esta conmemoración, la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realizarán el evento internacional con motivo de los 25 años de la Decisión 486, los días 19 y 20 de noviembre, en Lima (Perú).

Las personas interesadas en seguir el desarrollo del evento lo pueden hacer a partir de las 9: 30 am, a través de Youtube live de la Comunidad Andina: https://www.youtube.com/@comunidadandina" target="_blank" class="ApplyClass">

Durante las dos jornadas, expertos nacionales e internacionales analizarán los avances, desafíos y perspectivas de la propiedad industrial andina, así como el impacto que esta normativa ha tenido en la promoción de la creatividad, el comercio y la integración.

Entre los participantes destacan el Embajador Gonzalo Gutiérrez, Secretario General de la Comunidad Andina; Rogelio Mayta, Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Marco Matías Alemán, Subdirector General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

También, Juan Carlos Estrella, Director de Negociaciones de Compras Públicas y Propiedad Intelectual del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de la República del Ecuador, en representación de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina.

Así también participarán otras autoridades como Pilar Goyeneche, Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia; Andrea Muñoz, Directora Nacional de Propiedad Industrial, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, República del Ecuador.

También, Manuel Castro, Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, República del Perú, entre otros. ( https://www.comunidadandina.org/eventos-sgcan/conmemoracion-..." target="_blank" class="ApplyClass">Ver agenda)

l programa incluirá conversatorios sobre los orígenes y proceso de negociación de la Decisión 486, los retos actuales de las oficinas de propiedad industrial, y una conferencia magistral sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la materia.

Asimismo, se abordarán temas como las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales garantizadas como herramientas de desarrollo para los países andinos.

Con esta celebración, la Comunidad Andina reafirma su compromiso con la protección del conocimiento, la innovación y la creatividad, pilares fundamentales para el crecimiento sostenible y la integración regional.

La Comunidad Andina, creada en 1969, es un organismo de integración regional que promueve el desarrollo económico y social de sus Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

A lo largo de su historia, ha trabajado para fortalecer la cooperación y la integración entre las naciones, facilitando la movilidad de personas y promoviendo el comercio intrarregional y extrarregional. La CAN trabaja por llevar bienestar a sus más de 116 millones de ciudadanos.