Comunidad Andina realizará importantes foros de turismo y transporte aéreo en Ecuador

Andina/El Transporte Aéreo Es Importante Para El

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Autoridades y empresarios de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) de los sectores turismo y transporte aéreo se reunirán los días 9 y 10 de junio en la ciudad de Quito, Ecuador, para el I Foro Andino de Turismo y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo.

Estos encuentros son organizados por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Presidencia Pro Tempore del Ecuador del bloque andino.

De esta manera, se busca fortalecer la integración regional, impulsar la industria turística y mejorar la conectividad aérea entre Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.Estos eventos forman parte de los esfuerzos que impulsa la Comunidad Andina para consolidar al turismo y al transporte aéreo como motores del desarrollo económico y la generación de empleo.

Turismo andino

El I Foro Andino de Turismo, que se realizará el martes 9 de junio, será un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que permitirá analizar tendencias internacionales, identificar oportunidades y promover estrategias innovadoras para fortalecer la competitividad turística de la subregión.El eje central del evento será el fortalecimiento de Caminos Andinos, proyecto impulsado por la Secretaría General de la Comunidad Andina y los países miembros, con el propósito de posicionar a Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú como un multidestino turístico en el mercado global.

Caminos Andinos conecta destinos consolidados y emergentes de los cuatro países mediante elementos comunes, como la cultura, la naturaleza, la gastronomía, las comunidades ancestrales y rurales, así como las artesanías.A través de la plataforma digital de Caminos Andinos (https://caminosandinos.travel/), se puede acceder a información útil para planificar recorridos por la subregión, incluyendo datos sobre clima, moneda, atractivos turísticos, entre otros.

Actualmente, la iniciativa reúne 16 rutas turísticas y 42 destinos distribuidos en los cuatro países andinos.El Secretario General de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, destacó que en el año 2025 los Países Miembros recibieron cerca de 12 millones de visitantes no residentes y el turismo generó alrededor de 4 millones de puestos de trabajo en la Comunidad Andina.

“Estos datos confirman la importancia del turismo en la economía de la subregión. Además, de contribuir con el 2.5% del PBI de la Comunidad Andina, el turismo tiene un impacto importante en las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 80% de las unidades productivas vinculadas al sector”, destacó el embajador Gutiérrez.En el I Foro Andino de Turismo se desarrollará un panel con las autoridades del sector de los Países Miembros, que permitirá conocer iniciativas y enfoques de gestión, diversificación y promoción de nuevos destinos, con el propósito de identificar buenas prácticas aplicables para fortalecer Caminos Andinos.

Asimismo, en el evento se analizará el potencial de la Comunidad Andina para atraer a nómadas digitales, se conocerá de las buenas prácticas de destinos turísticos de referencia internacional y se debatirá sobre el futuro del turismo.

Por más conectividad aérea

El 10 de junio se realizará el IV Foro Andino de Transporte Aéreo, iniciativa impulsada por la Secretaría General de la Comunidad Andina desde 2022.

La edición de este año buscará conocer las buenas prácticas internacionales de gestión aeronáutica, con el fin de modernizar el marco regulatorio andino para dinamizar el transporte de carga y consolidar al sector aéreo como el principal facilitador del turismo receptivo y del comercio intracomunitario.El foro se ha consolidado como el principal espacio de diálogo entre autoridades aeronáuticas, aerolíneas, operadores aeroportuarios, organismos internacionales y proveedores de servicios, quienes analizan desafíos y formulan propuestas para fortalecer la conectividad regional.De acuerdo con cifras al 2024, existe un gran potencial de crecimiento en el sector en la Comunidad Andina.

Ese año, los aeropuertos de la subregión registraron 40 millones de pasajeros internacionales, mientras que el tráfico entre los Países Miembros alcanzó 6.47 millones de pasajeros, equivalente al 16.2 % del total internacional.La Comunidad Andina considera que estos resultados muestran importantes oportunidades para profundizar la integración aérea y avanzar hacia una mayor conectividad regional que facilite el movimiento de personas, bienes y servicios.

Transmisión en vivo

Tanto el I Foro Andino de Turismo como el IV Foro Andino de Transporte Aéreo “Cielos Andinos” se desarrollarán en el Hotel Sheraton de Quito, Ecuador, y serán transmitidos en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Comunidad Andina.