Conamin 2026 proyecta importante impacto económico y turístico para la región La Libertad

Andina/Plaza De Armas De Trujillo. Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La XVI Convención Nacional de Minería – Conamin 2026 que se realizará del 15 al 19 de junio en el campus de Tecsup Trujillo, congregará a más de 20,000 participantes de 40 países y tendrá un impacto económico y turístico para la región La Libertad, indicó la comisión organizadora.

Conamin 2026, que se desarrollará bajo el lema “Minería responsable, progreso para el Perú”, reunirá a autoridades, empresarios, inversionistas, académicos, investigadores, proveedores y representantes de las principales compañías mineras del mundo, consolidándose como uno de los eventos económicos y tecnológicos más importantes del país.

A pocos días del inicio de la convención, la comisión organizadora realizó una inspección técnica al campus de Tecsup Trujillo y verificó los avances logísticos y operativos de una infraestructura de más de 38,000 metros cuadrados.

La referida área está especialmente acondicionada para albergar conferencias magistrales, foros especializados, exhibiciones tecnológicas, ruedas de negocios y espacios de networking que convertirán a la región La Libertad en el principal punto de encuentro de la industria minera durante cinco días.

Asimismo, la organización confirmó la habilitación de amplias áreas de estacionamiento con capacidad para más de 300 vehículos, con el objetivo de brindar una experiencia segura, eficiente y cómoda para visitantes, expositores y delegaciones nacionales e internacionales.

Durante la jornada, los organizadores destacaron la importancia de fortalecer el vínculo entre la formación técnica y el desarrollo de una minería cada vez más digital, automatizada y sostenible.

"La tecnología y los institutos técnicos son fundamentales para capacitar a nuestros trabajadores, especialmente en un sector tan importante como la minería, que constituye uno de los pilares de la economía peruana", señaló Roque Benavides, presidente de Conamin 2026.

Por su parte,Jorge Soto Yen, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú,resaltó que la transformación tecnológica de la industria está impulsando una creciente demanda de talento especializado.

"Hoy las competencias técnicas están estrechamente vinculadas con la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías aplicadas a la operación minera. Existe una demanda creciente de profesionales y técnicos preparados para liderar esta transformación", afirmó.

Además de convertirse en el principal espacio para el debate sobre el futuro de la minería, Conamin 2026 generará un importante movimiento económico para Trujillo y la región La Libertad, dinamizando sectores como hotelería, gastronomía, transporte, turismo y servicios.

Con la infraestructura lista y una agenda que reunirá a los principales referentes de la minería global, Conamin 2026 se alista para mostrar al mundo el potencial técnico, industrial y humano del Perú, reafirmando su papel como una de las principales potencias mineras del planeta.