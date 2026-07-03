Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

En el marco de su campaña Fiestas patrias: tus derechos se respetan, Indecopi informó que los organizadores de espectáculos están obligados a cumplir estrictamente con las condiciones ofrecidas a los consumidores, en un contexto marcado por la realización de conciertos masivos y eventos de entretenimiento que vienen generando altas expectativas en jóvenes y adultos.

La institución advirtió que el incumplimiento de estas condiciones puede ser sancionado con multas de hasta 450 UIT (2 millones 475,000 soles).En los últimos cuatro años, mediante resoluciones firmes a nivel nacional,Indecopiimpuso 394 sanciones contra 64 proveedores vinculados a conciertos, venta de entradas y organización de eventos. Estas incluyen 81 amonestaciones y 313 multas por un total de 1658 UIT.

Indecopi destacó que en el 2025 el número de sanciones impuestas se incrementó en 47.6% respecto del 2024.

Libro de Reclamaciones

La infracción mayormente sancionada en este periodo fue la falta de idoneidad que concentró multas por 1,544.8 UIT, asociadas principalmente al incumplimiento de lo ofrecido, como retrasos en el inicio, variaciones en la duración del evento o cambios en los artistas anunciados. También se sancionaron falta de información, deficiencias en la atención de reclamos y dificultades para acceder al Libro de Reclamaciones.Indecopi precisó que, si bien pueden presentarse circunstancias excepcionales o de fuerza mayor debidamente acreditadas, los proveedores están obligados a informar de manera oportuna, clara y verificable cualquier incidente que afecte la realización, así como a adoptar medidas inmediatas para atender a los consumidores afectados.Refirió que en caso de cancelación de un evento los organizadores deben devolver el íntegro del dinero pagado por las entradas, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor y a la Ley 32415. El procedimiento de devolución debe ser informado oportunamente y ejecutado en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados desde la solicitud del consumidor, precisó.Indecopirecuerda a los consumidores la importancia de acudir siempre a proveedores formales y conservar los comprobantes de pago. Ante cualquier inconveniente que se presente, los consumidores pueden recurrir al Libro de Reclamaciones del proveedor. Para orientación o registro de reclamos, pueden comunicarse con el Indecopi a través del correo sacreclamo@indecopi.gob.pe o los teléfonos (01) 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones).

(FIN) NDP/JJN