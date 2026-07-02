Concytec financiará 75 proyectos de investigación con más de S/ 16 millones

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Día del Inventor y del Científico Peruano, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) informó que destinará más de 16 millones de soles para financiar 75 proyectos de investigación básica que serán desarrollados por investigadores de 14 regiones del país.

A través de su unidad ejecutora ProCiencia, la entidad subvencionará iniciativas de Lima, Arequipa, La Libertad, Amazonas, San Martín, Áncash, Callao, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Pasco y Ucayali.

Los recursos permitirán ejecutar proyectos semilla, orientados a investigadores que se inician como responsables técnicos de un proyecto de investigación; proyectos avanzados, liderados por investigadores con registro RENACYT y desarrollados por uno o más grupos de investigación de al menos dos entidades; y proyectos multidisciplinarios, que reúnen a investigadores con registro RENACYT y grupos de investigación de distintas instituciones para desarrollar propuestas con objetivos y actividades multidisciplinarias.

Las investigaciones financiadas abarcan las áreas de ciencias biológicas, ciencias de la tierra y medioambientales, ciencias físicas, ciencias químicas, matemáticas, computación y ciencias de la información.

El Concytec precisó que las iniciativas beneficiadas corresponden a las ganadoras del Concurso E041-2026-01 de ProCiencia, denominado "Proyectos de Investigación Básica", cuyos resultados fueron definidos tras un proceso de evaluación a cargo de expertos.

La entidad señaló que, mediante este financiamiento, busca fortalecer el desarrollo del conocimiento científico y promover la investigación básica en el país.