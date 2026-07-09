Condiciones para el crecimiento permanecen pero se necesita reconstruir la confianza

Andina/Exministra De Economía Y Finanzas, Claudia

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La exministra de Economía y Finanzas, Claudio Cooper destacó hoy que las condiciones para el crecimiento permanecen, pero el país necesita reconstruir confianza, fortalecer el desarrollo empresarial y dejar atrás la confrontación política.

Así lo manifestó en un nuevo episodio de Repensando el Perú, el podcast de análisis económico y políticas públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).

En diálogo con Carlos Gallado, la extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comentó las condiciones con las que el próximo gobierno recibe la economía peruana y los desafíos para convertir el crecimiento en desarrollo sostenible.

Cooper sostuvo que,

pese a la incertidumbre política, las condiciones para el crecimiento económico permanecen intactas, sin embargo, advirtió que el principal obstáculo para aprovecharlas es la creciente polarización.

Refirió que el clima de confrontación y desconfianza que dificulta alcanzar acuerdos y sostener políticas de largo plazo, al sostener que el país está partido en dos.

Respecto al desarrollo económico, la exministra destacó que el Perú necesita apostar por el fortalecimiento del capital humano y el empresariado.

Asimismo, destacó que

el país cuenta con millones de emprendedores, pero aún carece de políticas que permitan que esos pequeños negocios crezcan.

"Perú es chamba. Nadie lo ve",afirmó.

También abordó el papel de la minería formal como motor de desarrollo regional, así como los desafíos que plantea la expansión de la minería ilegal.

"Las condiciones laborales de la minería ilegal son terribles. Y en lo ambiental, no te digo", comentó

Finalmente, Cooper sostuvo que

el próximo gobierno deberá priorizar la reconstrucción de la confianza y evitar profundizar la confrontación política.

Consideró que el país necesita mejorar la gestión pública, fortalecer las capacidades del Estado y promover espacios de diálogo que permitan construir consensos para el desarrollo de largo plazo.