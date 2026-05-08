CONECTAMEF asistió a más de 26 mil funcionarios en primer cuatrimestre

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que, entre enero y abril de 2026, los 27 Centros de Servicios de Atención al Usuario (CONECTAMEF) brindaron 26 901 asistencias técnicas a funcionarios públicos, con el objetivo de fortalecer su gestión y contribuir a una mejor ejecución de los recursos en beneficio de la ciudadanía.

A través de esta red especializada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brinda acompañamiento técnico a gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, así como a otras entidades públicas, en materias clave como presupuesto, contabilidad, tesorería, inversión pública, abastecimiento y gestión fiscal de recursos humanos.

Durante la supervisión al CONECTAMEF La Libertad, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó: “Cada sol que se ejecuta bien puede convertirse en más agua, salud, educación y mejores servicios para la población. En esa tarea, los CONECTAMEF cumplen un rol clave, porque fortalecen capacidades en las entidades públicas y ayudan a que los recursos se gestionen mejor para cerrar brechas en todo el país”.

Es importante señalar que el CONECTAMEF La Libertad entre enero y abril de 2026, registró 796 asistencias técnicas, realizó 35 capacitaciones para 1763 usuarios y brindó 972 orientaciones especializadas.

Este soporte técnico permite mejorar la calidad del gasto público, optimizar la ejecución de inversiones y agilizar proyectos y obras que contribuyen al cierre de brechas de infraestructura y servicios en distintas regiones del país, especialmente en aquellos territorios donde una mejor gestión pública resulta clave para atender las necesidades de la población.

Los CONECTAMEF se han consolidado como una red especializada de asistencia técnica, orientación y capacitación que acerca los servicios del MEF a todo el país y contribuye a que más proyectos se gestionen mejor, se ejecuten oportunamente y se traduzcan en mejores servicios para la población.

La visita al CONECTAMEF se realiza en el marco de acciones enfocadas a supervisar los servicios del Estado en la región.

Dato

De enero a abril de 2026, los CONECTAMEF a nivel nacional también realizaron 29 731 orientaciones especializadas y capacitaron a 37 848 usuarios en 713 eventos a nivel nacional, consolidando su rol como una plataforma de acompañamiento permanente para fortalecer la articulación entre el MEF y las entidades públicas.La Libertad, 8 de mayo de 2026