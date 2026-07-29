Confiep: en 20 años el Perú puede ser un país desarrollado con reforma del Estado

Andina/Presidente De La Confiep, Jorge Zapata

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, destacó que el Perú puede llegar a ser un país desarrollado en 20 años, si se hace una adecuada reforma del Estado que permita el rápido crecimiento de los negocios.

Refirió que el Perú en materia económica tiene el potencial para crecer rápidamente.

"El Perú bien gobernado y con su población emprendiendo, y dándole facilidades para que los negocios crezcan cada vez más rápido, puede ser un país desarrolladoen 20 años, pero necesitamos un gobierno que empiece a tomar acciones y que empiece a hacer cambios”,declaró a laAgencia Andina.

En ese sentido, destacó el anuncio de la presidenta Fujimori en su primer discurso a la nación de realizar una reforma profunda del Estado.

Zapata Ríos consideró que la reforma del Estado debe priorizar la meritocracia y debe ser más articulada.

“Tiene que haber una articulación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, lo cual también es positivo para la economía”,enfatizó.

Asimismo, consideró que se debe crear un organismo que implemente la tecnificación y digitalización estatal, para impulsar el desarrollo y la modernización del Estado.

Nuevo ministro de Economía

De otro lado,

el titular del gremio empresarial calificó como positiva la designación de Elmer Cuba como el nuevo ministro de Economía y Finanzas.

“Es positiva porque es un profesional de prestigio, conoce no solo la macroeconomía, sino que tiene experiencia en elaborar estudios sobre cómo desregular y destrabar inversiones”,afirmó.

Mejores expectativas empresariales

Por otra parte, comentó que las expectativas empresariales nacionales e internacionales se han acrecentado por invertir en el Perú, tras la elección del nuevo gobierno y las perspectivas están en su mejor momento.

Asimismo, refirió que el sector empresarial prevé que en los próximos cinco años habrá reglas claras y estables que brindarán un marco jurídico sumamente importante para las inversiones.

En cuanto al Fenómeno El Niño el titular de Confiep señaló que la intensidad con la que se presente impactará de diferentes maneras a la economía del país, por ello, es necesario que haya una articulación entre el sector público y privado para agilizar las obras de prevención y las respuestas.

“Sobre la participación del sector privado, sin ninguna duda, nosotros estamos dispuestos a colaborar y creo que es necesario que haya una articulación entre el sector público y privado para agilizar muchas cosas porque se necesita actuar con rapidez”, puntualizó.