Perú.- Confiep califica como positivo anuncio del ministro Sheput para hacer cambios en EsSalud

Andina/Essalud Brinda Atención De Salud A Los

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, calificó como positivo el anuncio del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, de hacer cambios en la dirección de EsSalud.

“Nos parece muy positivo, EsSalud es una institución que ha venido funcionando muy mal y desde Confiep lo venimos denunciando desde hace años, porque ha sido tomado por un sector, por una agrupación que no ha dejado que el directorio gobierne EsSalud como debe ser”, señaló.

“El presidente ejecutivo (de EsSalud) informaba los cambios que hacía, que eran frecuentes, porque cambiaba los funcionarios a cada rato y al mismo presidente (de EsSalud) se cambiaba a cada rato, y el directorio no tenía ninguna injerencia”, indicó en RPP.

De otro lado, el titular de la Confiep también destacó la conformación del Gabinete ministerial con un perfil más político acorde a la coyuntura que enfrenta el país.

“Creo que es necesario que sea un gabinete político porque hay un sector que no va a dar tregua, que ya anunció además que va a ser combativo, que va a ser la pesadilla del Gobierno, entonces ante esa situación y la coordinación que hay que hacer con el Congreso de la República, porque además en la Cámara de Diputados el Gobierno no tiene la mayoría y no tiene la conducción de la mesa directiva”, explicó.

Por otra parte, indicó que se necesita desburocratizar los trámites en la administración pública para que la inversión fluya más rápido.

“Ahí hay mucho por hacer, pero vamos a dar algunos ejemplos, nosotros deberíamos tener un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), único. Cada municipalidad tiene su propio TUPA entonces los pedidos para licencias y diferentes trámites son distintos, eso debería modificarse, pero con una ley mayor se podría homogenizar”, explicó.

“Luego tenemos que ver que el municipio sea más razonable en la aplicación de las multas y las fiscalizaciones que hace, sobre todo a la micro y pequeña empresa que las ahoga con las fiscalizaciones”, indicó.

“Lo mismo hay que hacer con la Sunafil, que sea un mecanismo y un organismo más proactivo y más educativo que sancionador, que explique, entrene a la micro y pequeña empresa cómo hacer las cosas, antes de sancionar”, agregó.

Por ejemplo, refirió que para las licencias de construcción los municipios piden tres juegos de planos impresos y firmados en cada página, con más documentos y archivadores, lo cual no está acorde con la era digital que ya se vive en el mundo.

“En cuanto a la gran empresa el destrabe para los proyectos mineros es importante, antes se tomaban de 10 a 15 años desde que se exploraba hasta que entraba en operaciones, hoy día se están demorando de 25 a 30 años, y se han multiplicado por 4 y 5 las ventanillas donde hay que presentar (documentos), ahí el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura tienen que reducir sus procedimientos. Así, hay varias cosas en las que tenemos que actuar”, dijo.

Respecto a la Remuneración Mínima Vital, refirió que en este tema se debe analizar siempre la productividad y el impacto en la micro y pequeña empresa (mype) que trata de formalizarse, porque el empleador asume un costo de hasta 45% por encima del sueldo básico del trabajador.

En cuanto al anuncio del bono para las mypes a fin de que se formalicen refirió que este tema debe ser abordado en el Consejo Nacional del Trabajo.

“Tenemos que buscar mecanismos para que no cueste tanto el empleo formal, porque lo que necesitamos es formalizar, hay que buscar esos mecanismos y ese es un acuerdo que hay que tomar entre empleadores y trabajadores con el arbitraje del Gobierno. Por eso el Consejo Nacional del Trabajo es un buen mecanismo para buscar como mejoramos el empleo todos”,explicó.

En cuanto a la mejora de la eficiencia en el Estado, señaló que el principal problema a enfrentar es la corrupción, que debe ser sancionada y perseguida, porque perjudica a la población con obras que no se concluyen.

“Por ejemplo, debería establecerse claramente que un municipio, un gobierno regional que no termina una obra, no debería empezar otra. Además hay que establecer candados para que los expedientes técnicos que muchas veces son mal hechos, y a veces a propósito, tengan que ser aprobados por otra instancia, no solo en la misma entidad que los va a ejecutar y ahí podría jugar un rol importante la Contraloría”, explicó.

Asimismo, indicó que la meritocracia debe volver al Estado y se contrate personal calificado, reduciendo el tamaño del Estado y poniendo metas y objetivo claros a la administración pública.

Respecto a la simplificación de los distintos regímenes de Impuesto a la Renta, el titular de la Confiep señaló que aunque no ha estudiado este tema en profundidad, “siempre es positivo que haya una simplificación, una sola idea, sobre la tributación o cualquier otro aspecto”.