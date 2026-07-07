Confiep: expectativas de inversión en el Perú han mejorado y van a seguir esa tendencia

Andina/Presidente De La Confiep, Jorge Zapata

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú (Confiep), Jorge Zapata Ríos, destacó hoy que las expectativas de inversión en el Perú han mejorado y van a seguir mejorando, superado el proceso electoral.

Refirió que la inversión privada venía bien en el país, incluso el año pasado creció 10% en un contexto preelectoral donde había propuestas radicales de cambios de Constitución, y en el presente año también viene demostrando un buen desempeño.

“Eso indica que el país tiene una gran fortaleza y hay muy buena expectativa y apetito por invertir en el Perú, eso obviamente jala a la economía para que se comporte de forma positiva. Entonces creemos que este año va a ser bueno y el próximo debería ser mejor”, declaró a laAgencia Andina.

En ese sentido, respaldó la proyección que realizó el Banco Central de Reserva del Perú, respecto a la mejora de 3.2% a 3.4% para el crecimiento de la economía nacional este 2026.

“El Banco Central tiene muy buenos economistas y están haciendo una proyección muy seria y es muy probable que se cumpla”, enfatizó el titular de la Confiep.

Asimismo, refirió que el anunciadoFenómeno El Niño puede frenar un poco el crecimiento económicodel país y por ello, invocó a las autoridades acelerar los trabajos para terminar a tiempo las obras de prevención, a fin que el impacto sea menor.

“Si el impacto es menor, el crecimiento este año puede ser muy interesante vemos que hay buenas expectativas ahora que hemos superado el proceso electoral. Vemos que las expectativas de inversión han mejorado y van a seguir mejorando”,afirmó.

En ese sentido, para reforzar el crecimiento económico, refirió que “desde el gobierno hay que dar señales claras para que la estabilidad jurídica se mantenga, se empiecen a destrabar los proyectos y se agilicen los trámites para las inversiones”.

“Esas señales son rápidas e inmediatamente son percibidas por el mercado, entonces las inversiones van a seguir creciendo”, enfatizó.

También destacó el anuncio del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde de aceptar la invitación de la electa presidente de la República, Keiko Fujimori para continuar un periodo más frente al ente emisor.

“El señor Julio Velarde trae mucha confianza y buenas expectativas a los inversionistas y a los agentes económicos”, afirmó.

De otro lado, Zapata Ríos, comentó que el sector Construcción que viene bien desde el año pasado y también en este primer cuatrimestre del 2026, va a demostrar un mayor dinamismo, impulsando la inversión privada este año y el siguiente.

“La construcción es un es un reflejo de las inversiones, para echar a andar un negocio se tiene que construir la planta, la infraestructura donde se va a operar. Así que, si la construcción viene bien, las inversiones vienen bien”,indicó.

También prevé que el sector inmobiliario de construcción de nuevas viviendas mostrará una mayor actividad.Respecto a la obra pública, comentó que se deben impulsar las Asociaciones Público Privadas y las Obras por Impuestos como lo viene haciendo la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Asimismo, refirió que las agroexportaciones están en franco crecimiento, un sector que puede ser afectado por el Fenómeno El Niño, y conjuntamente con la minería, son los sectores que también tienen proyección a crecer este y los siguientes años.

“Los términos de intercambio, los precios de los minerales que exporta el Perú están en cifras muy interesantes, así que eso también es un buen impulso”,subrayó.

De otro lado, señaló que, si las inversiones crecen, la economía con todos sus factores mejora, incluido el empleo formal, el cual a su vez impulsa el consumo interno.

“Es importante que crezca el empleo formal con todos los beneficios de ley que exige la normatividad vigente”, puntualizó.